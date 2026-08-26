درگیری علی کریمی با تیم رضا پهلوی بالا گرفت! + عکس

به گزارش تابناک، تصویری از استوری‌های «علی کریمی » و درگیریش با تیم «رضا پهلوی» که ۲۴ ساعت به رضا پهلوی مهلت داده تا اظهارنظر کنه وگرنه هرچی دیده از چشم خودش دیده است!

«ایرج مصداقی» از مشاورین رضا پهلوی در مصاحبه ای گفته پیج «علی کریمی» دست خودش نیست و دست شخصی به اسم «امید دانا» هست.

علی کریمی گفته اگه رضا پهلوی این حرف‌ها را تکذیب نکند روزگارش سیاه است!