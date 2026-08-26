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حبیب خراسانی:

«تابان فردا» در سه سال آینده خبر‌های خوبی برای بازار سرمایه خواهد داشت

معاون گروه سرمایه‌گذاری اهداف تاکید کرد که در ۱۸ ماه گذشته، تمامی شرکت‌ها و پروژه‌های تابان فردا به اندازه پنج سال گذشته عملکرد داشته‌اند؛ چه در حوزه عملکرد مالی و چه در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۰۷
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حبیب خراسانی
به گزارش تابناک، حبیب خراسانی در دومین نشست معارفه این شرکت در بورس تهران با اشاره به عرضه سهام تابان فردا اظهار داشت: امیدواریم با عرضه موفق تابان فردا و با برنامه‌ریزی دقیق و حرفه‌ای برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، آینده خوبی را برای سهامداران رقم بزنیم.
 
معاون گروه سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه تابان فردا در سال‌های آینده اخبار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد داشت، افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که درباره عرضه تابان فردا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این شرکت در سه سال آینده به‌صورت مستمر خبر‌های خوبی خواهد داشت.
عضو هیأت‌مدیره گروه پتروشیمی تابان فردا ادامه داد: در ۱۸ ماه گذشته، تمامی شرکت‌ها و پروژه‌های تابان فردا به اندازه پنج سال گذشته عملکرد داشته‌اند؛ چه در حوزه عملکرد مالی و چه در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها.
 
خراسانی با اشاره به یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های گروه سرمایه‌گذاری اهداف و تابان فردا گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل زنجیره ارزش شرکت‌های زیرمجموعه، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ما بوده است. امروز می‌توانیم عملکرد ۱۸ ماه گذشته را در مقایسه با پنج و حتی ۱۰ سال گذشته ارائه کنیم و این روند قطعاً در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
 
مشاور مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به توسعه سبد سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری اهداف در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: هلدینگ انرژی راه‌اندازی شده و هلدینگ صنعت و معدن (کانیکو) نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. این هلدینگ در همان ابتدای فعالیت، با تدبیر مدیران مجموعه، معادن خوبی را در اختیار گرفته است. در کنار این موارد، حوزه بازرگانی و سایر بخش‌ها نیز در حال توسعه هستند.
وی با اشاره به برنامه عرضه شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه گفت: علاوه بر شرکت‌هایی که در مجموعه تابان فردا قرار دارند، شرکت‌هایی مانند کنگان، فراسکو و نخل آس نیز در برنامه عرضه قرار دارند و امیدواریم هر سه شرکت در آینده نزدیک وارد بازار سرمایه شوند.
خراسانی افزود: علاوه بر این شرکت‌ها، هلدینگ‌های تازه‌تأسیس گروه سرمایه‌گذاری اهداف از جمله کانیکو نیز در برنامه عرضه در بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و امیدواریم به‌زودی یکی از شرکت‌های خوب این مجموعه را هم به بازار سرمایه معرفی کنیم.
 
وی با تأکید بر توسعه حضور گروه سرمایه‌گذاری اهداف در بازار سرمایه تصریح کرد: فعالان و کنشگران بازار سرمایه باید بدانند که گروه سرمایه‌گذاری اهداف در دو تا سه سال آینده، سهم قابل توجهی از حضور بنگاه‌های اقتصادی کشور در بازار سرمایه را به خود اختصاص خواهد داد و این موضوع را به‌عنوان یک نوید به فعالان بازار سرمایه اعلام می‌کنم.
 
معاون گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به ضرورت پاسخگویی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه گفت: در کنار حضور حداکثری در بازار سرمایه، موضوع پاسخگویی نیز برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد. همان‌طور که مشاهده کردید، این عرضه برای دومین بار با برگزاری نشست پاسخگویی همراه شده است و برگزاری نشست دوم استقبال کردیم و مدیران عامل و مدیران مجموعه را گرد هم آوردیم تا پاسخگوی پرسش‌های فعالان بازار سرمایه باشند.
 
خراسانی تأکید کرد: استراتژی ما، حضور حداکثری در بازار سرمایه، حداکثر سودآوری و حداکثر پاسخگویی به اهالی بازار سرمایه است و این سه محور، از اولویت‌های اصلی گروه خواهد بود.
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برچسب ها
حبیب خراسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف هلدینگ اهداف تابان فردا
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