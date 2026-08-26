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مذاکره با اسرائیل بهتر از جنگ است

رئیس جمهور لبنان با اصرار بر مذاکره با رژیم صهیونیستی گفت: مذاکرات با اسرائیل، با وجود دشواری‌ها و موانعی که با آن مواجه است، همچنان بهتر از جنگ است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۰۶
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جوزف عون

به گزارش تابناک به نقل از الحدث، جوزف عون با اصرار بر مذاکره با رژیم صهیونیستی گفت: مذاکرات با اسرائیل، با وجود دشواری‌ها و موانعی که با آن مواجه است، همچنان بهتر از جنگ است. برای آزادسازی جنوب لبنان و استقرار ارتش در مرزها، هیچ گزینه‌ای جز مذاکره وجود ندارد. تصمیم برای روی آوردن به مذاکرات با هدف جلوگیری از مصائب و فجایعی اتخاذ شد که جنگ به دنبال داشته است!

جوزف عون افزود: لبنانی‌ها بر سر اهداف اساسی از جمله آزادسازی جنوب، استقرار ارتش تا مرزها، بازگرداندن اسرا، بازگشت ساکنان، ویران‌سازی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده اتفاق نظر دارند و تجربه نشان داده است که این اهداف از طریق جنگ قابل تحقق نیستند.

رئیس‌جمهور لبنان گفت: ساختن کشور مسئولیتی مشترک است و بر عهده یک فرد یا یک طرف خاص نیست. برای سامان یافتن امور کشور، منافع ملی باید بر هرگونه منفعت شخصی اولویت داشته باشد.

عون افزود: دولت اقداماتی در زمینه اصلاحات اقتصادی و مالی انجام داده است، هرچند این اقدامات کافی نیستند، و این اقدامات به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده‌اند؛ رشدی که انتظار می‌رفت امسال افزایش یابد، اما جنگ این پیش‌بینی‌ها را از بین برد.

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جوزف عون رئیس جمهور لبنان مذاکره با اسرائیل جنگ جنوب لبنان مذاکره رژیم صهیونیستی
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