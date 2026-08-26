تکذیب شایعات کمبود بنزین
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کرامت ویسکرمی- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران - با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره وضعیت تامین بنزین در فضای مجازی گفت: متاسفانه در فضای مجازی شایعاتی منتشر میشود که بیپایه و بیاساس است.
وی افزود: میانگین توزیع بنزین در مردادماه امسال روزانه ۱۳۸ میلیون لیتر بود، اما در سه روز گذشته این عدد به ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی میانگین توزیع بنزین در سه روز شهریورماه نسبت به مردادماه، هفت میلیون لیتر افزایش داشته است. روز گذشته نیز در مجموع ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با درخواست از هموطنان برای توجه نکردن به شایعات، اظهار کرد: از هموطنان و شهروندان خواهش میکنم واقعاً به شایعات توجه نکنند. اگر بنزین ندارند و باک خودرویشان تقریباً خالی است، به جایگاه مراجعه کنند؛ چراکه بنزین به صورت پایدار تامین میشود.
وی تاکید کرد: حداکثر تولید را داریم انجام میدهیم و حداکثر نقلوانتقال و توزیع نیز در سطح کشور انجام میشود، بنابراین مردم نگران تامین بنزین نباشند. ضرورتی ندارد افراد صرفا به دلیل شایعات به جایگاهها مراجعه کنند و صفهای کیلومتری تشکیل شود و در ادامه نیز بخواهند باک خودرو را تکمیل کنند.