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ادعای جدید ترامپ: دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم

ترامپ: ایرانی‌ها با مردم خود بسیار بدرفتاری می‌کنند و تعداد بسیار زیادی از معترضان را می‌کشند.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۰۴
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1925 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش، ادعاهای تازه‌ای را درباره ایران مطرح کرد.

- من باور ندارم که رهبر ایران فوت کرده باشد.

- ما نیروی دریایی ایران را نابود کردیم.

- دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم.

- قدرت مالی ما بسیار زیاد است و این موارد منجر به پیروزی بسیار بزرگی علیه ایران خواهد شد.

- ما در ونزوئلا به پیروزی رسیدیم و خیلی زود در ایران نیز به پیروزی بزرگی دست خواهیم یافت.

- رویارویی آمریکا با ایران تابع هیچ جدول زمانی نیست و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

- ما در حال دستیابی به یک پیروزی بسیار بزرگ هستیم و ایرانی‌ها از تورم عظیم رنج می‌برند و اقتصادشان در حال فروپاشی است.

- ایرانی‌ها با مردم خود بسیار بدرفتاری می‌کنند و تعداد بسیار زیادی از معترضان را می‌کشند.

- من معتقدم که هم جنگ اقتصادی و هم حمله نظامی مؤثر هستند.

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برچسب ها
ترامپ  قایق رهبر ایران نیروی دریایی ایران جنگ اقتصادی
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