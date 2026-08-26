ادعای جدید ترامپ: دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیسجمهور آمریکا در تازهترین اظهاراتش، ادعاهای تازهای را درباره ایران مطرح کرد.
- من باور ندارم که رهبر ایران فوت کرده باشد.
- ما نیروی دریایی ایران را نابود کردیم.
- دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم.
- قدرت مالی ما بسیار زیاد است و این موارد منجر به پیروزی بسیار بزرگی علیه ایران خواهد شد.
- ما در ونزوئلا به پیروزی رسیدیم و خیلی زود در ایران نیز به پیروزی بزرگی دست خواهیم یافت.
- رویارویی آمریکا با ایران تابع هیچ جدول زمانی نیست و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.
- ما در حال دستیابی به یک پیروزی بسیار بزرگ هستیم و ایرانیها از تورم عظیم رنج میبرند و اقتصادشان در حال فروپاشی است.
- ایرانیها با مردم خود بسیار بدرفتاری میکنند و تعداد بسیار زیادی از معترضان را میکشند.
- من معتقدم که هم جنگ اقتصادی و هم حمله نظامی مؤثر هستند.