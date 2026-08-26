پیام تبریک زهران ممدانی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام

شهردار نیویورک نوشت: امروز، ما زندگی و میراث ماندگار حضرت محمد را گرامی می‌داریم، کسی که آموزه‌هایش در مورد شفقت، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت، بیش از ۱۴۰۰ سال الهام‌بخش جوامع بوده است.





به گزارش تابناک؛ زهران ممدانی؛ شهردار نیویورک به مناسبت میلاد پیامبر اکرم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میلاد پیامبر اکرم بر مسلمانان شهر نیویورک و سراسر جهان مبارک باد. امروز، ما زندگی و میراث ماندگار حضرت محمد را گرامی می‌داریم، کسی که آموزه‌هایش در مورد شفقت، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت، بیش از ۱۴۰۰ سال الهام‌بخش جوامع بوده است.

اینجا در شهر نیویورک، الگوی او به ما یادآوری می‌کند که مراقبت از یکدیگر، پذیرش تنوع و خدمت به جوامعمان، ما را در تلاش برای ساختن شهری بهتر برای همه، قوی‌تر می‌کند. برای همه کسانی که این روز را جشن می‌گیرند، شادی، صلح و برکت آرزو می‌کنیم.