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نتانیاهو: درباره جنگ با ایران چالش‌هایی جلوی ما است

نتانیاهو درباره جنگ علیه ایران: هنوز چالش‌هایی پیش روی ما است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۹۹
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نتانیاهو


به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه درباره جنگ علیه ایران گفته که «هنوز چالش‌هایی در پیش روی ما است.»

او گفت: «محوری که ایران رهبری آن را بر عهده داشت و ما آن را درهم شکستیم، هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است. اما ما مصمم هستیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ تهدیدی متوجه اسرائیل نخواهد بود؛ نه از نوار غزه ــ که در این زمینه اقدامات بسیار زیادی انجام داده‌ایم؛ نه از لبنان ــ که در آنجا نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم؛ و نه از سوریه.»

نتانیاهو از دولت ترامپ به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کسانی که به حکومت ایران کمک می‌کنند، تمجید کرد و این اقدام را «بسیار مهم» خواند.

او گفت: «هنوز چالش‌های بیشتری پیش روی ماست. چالش ایران هنوز به پایان نرسیده و باید آن را به پایان برسانیم. در غزه، در لبنان و در عرصه‌های دیگر نیز همین‌طور است و ما مصمم به انجام این کار هستیم. ما مصمم هستیم اطمینان حاصل کنیم ــ و من شخصاً مصمم هستم اطمینان حاصل کنم ــ که هیچ تهدیدی از سوی ایران نیز متوجه ما نخواهد بود.»

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برچسب ها
نتانیاهو تحریم اقتصادی جنگ علیه ایران سوریه نوار غزه
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