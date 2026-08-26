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رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی نیروهای مسلح

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: رسانه‌هایی مانند «بی‌بی‌سی»، «ایران‌اینترنشنال» و «رادیو فردا» مستقیماً به «موساد»، «سیا» و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن متصل هستند و از آنها خط کاری و پشتیبانی دریافت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۹۶
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سردار شکارچی

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس؛ سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در مراسم رونمایی از صفحات خارجی خبرگزاری دفاع مقدس به زبان‌های انگلیسی، عربی، روسی، اردو، فرانسوی و ترکی که عصر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، آغاز به کار این صفحات را اقدامی ارزشمند برشمرد و با اشاره به ترکیب عرصه‌های جنگ سخت و نرم در شرایط کنونی طی سخنانی اظهار داشت: بخش مهم جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی است؛ به‌گونه‌ای که موفقیت یا شکست در این عرصه مستقیماً بر عرصه جنگ سخت تأثیر می‌گذارد.

سردار شکارچی با بیان اینکه امروز با یک امپراطوری رسانه‌ای استکبار جهانی روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: تمام ابزار‌های نو و فناوری‌های پیچیده رسانه‌ای در اختیار دشمنان است و سرمایه‌گذاری مادی گسترده‌ای نیز در این حوزه انجام شده است؛ اما به دلیل قرارگرفتن رسانه انقلاب اسلامی زیر چتر عنایت الهی، این رسانه بر دشمن غلبه پیدا می‌کند.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه مرکز ثقل امپراطوری رسانه‌ای دشمن در اختیار صهیونیست‌هاست، گفت: رسانه‌هایی مانند «بی‌بی‌سی»، «ایران‌اینترنشنال» و «رادیو فردا» مستقیماً به «موساد»، «سیا» و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن متصل هستند و از آنها خط کاری و پشتیبانی دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح به این بنگاه‌های خبرپراکنی به‌عنوان رسانه نگاه نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: افرادی که در این رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، سربازان صهیونیسم و آمریکای جنایتکار محسوب می‌شوند و حتی می‌توان آنها را در بانک اهداف نظامی پیش‌بینی کرد؛ زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.

سردار شکارچی با انتقاد از نقش این مجموعه‌های خبرپراکنی در ترویج خشونت در جهان گفت: هر خون‌ریزی و خشونتی در عالم با پشتیبانی این شبه رسانه‌ها انجام می‌شود؛ در حالی که رسانه باید امنیت‌ساز باشد و نخستین اولویت آن، امنیت روانی مردم و جامعه بشری باشد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ادامه داد: این شبه رسانه‌ها نه‌تنها به دنبال امنیت روانی جامعه بشری نیستند، بلکه منشأ ترویج، تبلیغ و گسترش خشونت در جهان هستند و روان بشریت را برهم ریخته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباط‌گیری با افکار عمومی جهان تصریح کرد: نمی‌توانیم فقط با زبان فارسی با دشمنی که اهداف آن شیطانی و غیربشری است درگیر جنگ رسانه‌ای شویم؛ این دشمن با هیچ منطق و عقلانیتی سازگار نیست، بنابراین باید در حوزه‌های مختلف و عرصه‌های گوناگون با کل مردم جهان ارتباط برقرار کرده و پرده از رخ جنایتکاران برداریم.

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برچسب ها
رسانه های معاند سردار شکارچی اهداف نظامی نیروهای مسلح رادیوفردا ایران اینترنشنال جنگ شناختی
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