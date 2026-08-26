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پویش دعا برای حفاظت از پسر ترامپ در امریکا!

در پی انتشار ویدئوی نقشه ترور پسر رئیس‌جمهور امریکا، شبکه‌های خبری امریکا از جمله سی‌بی‌ان نیوز با انتشار فراخوانی از حامیان ترامپ خواستند برای محافظت از او دعا کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۹۰
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1416 بازدید
بارون ترامپ

 

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار ویدئوی نقشه ترور پسر رئیس‌جمهور امریکا، شبکه‌های خبری امریکا از جمله سی‌بی‌ان نیوز با انتشار فراخوانی از حامیان ترامپ خواستند برای محافظت از او دعا کنند.

برخی از واکنش‌های حامیان بارون ترامپ:

«قوم خدا در حال فرمان دادن به فرشتگان جنگاور برای ایجاد یک حصار حفاظتی به دور بارون و خانواده‌اش هستند تا مأموریت دشمن باطل شود.»

«خداوندا، فرشتگانت را دورتادور او بفرست و او را با خون گران‌بهای خود بپوشان»

«احساس درونیِ واقعاً بدی دارم که پیش از پایان این دوره ریاست‌جمهوری، اتفاق بسیار ناگوار و هولناکی رخ خواهد داد.»

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بارون ترامپ ترور پسر ترامپ دعا
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