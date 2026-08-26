سپاه: آمریکا شرایطمان را نپذیرد، تنگههرمز باز نمیشود
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیجفارس حضور ندارد.
وی افزود: تمام شناورهای جنگی دشمن دستکم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفتهاند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست.
سخنگوی سپاه ادامه داد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز بهطور کامل تحت کنترل ماست. وی بیان کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد. ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شدهایم و به نتایجی رسیدهایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است.
سردار محبی خاطرنشان کرد: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آبهای تنگه و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافقهایی صورت گرفته است.
سخنگوی سپاه گفت: آمریکا در این مسیر کارشکنی میکند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد. وی افزود: اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهمنامه بازگردد، میتوانیم در چارچوب تفاهم انجامشده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود و اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز بههیچ عنوان باز نخواهد شد.