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سپاه: آمریکا شرایطمان را نپذیرد، تنگه‌هرمز باز نمی‌شود

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۸۹
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سردار محبی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.

وی افزود: تمام شناور‌های جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست. 

سخنگوی سپاه ادامه داد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست. وی بیان کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد. ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شده‌ایم و به نتایجی رسیده‌ایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است. 

سردار محبی خاطرنشان کرد: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه و سهم ایران و عمان از درآمد‌های آن توافق‌هایی صورت گرفته است.

سخنگوی سپاه گفت: آمریکا در این مسیر کارشکنی می‌کند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد. وی افزود: اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می‌توانیم در چارچوب تفاهم انجام‌شده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود و اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز به‌هیچ عنوان باز نخواهد شد.

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برچسب ها
سردار محبی سخنگوی سپاه آمریکا تنگه هرمز شناور نظامی مذاکرات
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