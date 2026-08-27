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تابناک بررسی می کند؛

خانم وزیر در تله «شایدها»! / تیزر تبلیغاتی به جای گزارش عملکرد!

مصاحبه اخیر وزیر راه و شهرسازی نشان داد که رویکرد تبلیغاتی جای خود را به گزارش‌های عملکردی داده است برای مثال ادعای مالکیت مسکن برای ۳۰ هزار نفر آن هم بدون شفافیت مالی، چیزی جز یک وعده کلی نیست.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۸۸
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1166 بازدید
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۶
ساخت مسکن مسکونی

ادعای صاحب‌خانه شدن ۳۰ هزار نفر، بدون ذکر مکان، مبلغ تسهیلات و زمان تحویل، چیزی جز یک وعده کلی در فضای مه آلود بازار مسکن نیست؛ در حالی که مردم منتظر سند و شفافیت مالی هستند، وزیر راه با رویکردی به شدت خوش‌بینانه و پراکنده، دستاوردهای متناقض را ردیف می‌کند؛ گزارشی که بیشتر شبیه به یک تیزر تبلیغاتی است تا یک برنامه اجرایی مستند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیر راه و شهرسازی در یک گفتگوی کوتاه اما پرحاشیه، درباره دستاوردهای امروز کشور توضیحاتی داد ؛ این درحالی است که انتظار می‌رفت در پاسخ به این پرسش، جدولی از اعداد، ارقام و اسناد اجرایی ارائه شود؛ اما آنچه شنیده شد، نه یک گزارش عملکرد، بلکه مجموعه‌ای از  احتمالات و وعده‌های کلی بود و درنهایت خانم وزیر در حالی که از مسکن، ریل و ناوگان هوایی می‌گفت که با عباراتی چون «فکر می‌کنم» و «شاید اشتباه بگم»، گویی در حال حدس زدن دستاوردهای وزارتخانه خود بود!

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 در بررسی محتوایی وزیر راه و شهرسازی ، همواره یک الگوی تکراری در سخنرانی‌های دولتی مشاهده می‌شود و آن رویکرد به شدت خوش‌بینانه است که در اکثر اظهارات او دیده می شود . دستاوردهایی مثل مسکن ، راه ریل تا ناوگان هوایی به صورت هم‌زمان و پراکنده نشان می دهد که هیچ‌کدام از این موارد با استناد به سند، آمار دقیق یا بازه زمانی مشخص همراه نیست و این مدل خبررسانی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا گزارش عملکرد.

استفاده خانم وزیر از عباراتی چون «فکر می‌کنم» یا «شاید اشتباه بگم» در مورد تعداد صندلی‌های پروازی  که او مدعی شده است بیش از دو هزار صندلی است بیش از اندازه اعتبار اظهارات او را کاهش می‌دهد چراکه آماری که با تردید گفته شود هیچ ارزشی برای مخاطب و تحلیل‌گران ندارد.

ازسویی دیگر، ادعای اینکه «بیش از سی هزار نفر صاحب خانه می‌شوند»، بدون مشخص کردن مکان، نوع مسکن، مبلغ تسهیلات و زمان تحویل، صرفاً یک وعده کلی است آن هم در شرایط فعلی بازار مسکن، که قرار است پروژه های افتتاح به مالکیت برای ۳۰ هزار نفرتبدیل شود نیاز به شفافیت مالی زیادی دارد که جزییاتی از آن ارائه نشد. 

مساله دیگر اینکه اگر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، از «راه و ریل» به «تجهیز ناوگان هوایی» و سپس به «قانون جوانی جمعیت» صحبت می شود این پراکندگی موضوعات بیشتر به دلیل نبود یک استراتژی جامع در گزارش‌دهی و بیشتر شبیه به لیست کردن دستاوردهایی است که در لحظه به ذهن می‌رسند، نه یک گزارش برنامه‌ریزی شده.

البته خبر خوب باید با سند همراه باشد وحتی بیان خبر خوب بدون ارائه «سند اجرایی» که شامل شماره مصوبه، نام پروژه یا تاریخ دقیق تحویل باشد، تأثیر عکس دارد و به جای ایجاد امید، تردید در مردم ایجاد می کند. 

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وزیر راه و شهرسازی وزارت راه ساخت مسکن ناوگان هوایی کشور
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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
2
2
پاسخ
بابا اين بنده خدا تمام مدت مشغول تلاش و پيگيرى كارها و توسعه گريدورهاى مهم كشوره كه سالهاى سال خاك ميخوردن ، اولين وزيرى هم بود كه زمان شروع جنگ همه جا سرشون ميكنه و به همه مناطق سر ميزنه
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
1
2
پاسخ
جفت پوچ و توخالی
واژه امید از زبان فارسی پر کشید
شمارش تعداد مسکن از دستش در رفته محاسبات آن که بماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
کلا همه چی در مملکت عوضی شده حتی مصاحبه با وزیر آنهم درخواست اما و آنهم در صحن احتمالا محلی یا یا محل عمومی دیگر
مشخص است که ایشان حتما لبخند میزند و مثل سئوال کنند جواب بدون مستند میدادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
1
1
پاسخ
قطعا توخالی
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
تو سیاست ما این یک اصل شده.برای حفظ صندلی ریاست ،وعده و وعید الکی بده، آمار خلاف واقع بده و کارهای قبلی ها رو به اسم خودت تمام کن.😜
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
ایشون و معاونانش فقط شعار می‌دهند. نظام مهندسی را کرده اند محل معاملات و کاسبی راه انداخته اند. هیچ نهادی هم متاسفانه رسیدگی نمیکند. ترک فعلهای مکرر عملا این وزارتخانه را بی خاصیت برای جامعه کرده است و فقط محل توسعه فساد و رانت شده است .
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