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۲ هزار شرکت‌کننده بازی‌های آسیایی، بدون سقف بالای سر

افزایش ۱۳ درصدی شرکت‌کنندگان در بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ، بحران اسکان را برای میزبان به وجود آورد ومسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا در حال مذاکره با شورای المپیک آسیا هستند تا آمار نهایی شرکت‌کنندگان را که احتمالاً از مرز ۱۷ هزار نفر فراتر می‌رود، مدیریت کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۸۷
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بازیهای آسیایی آیچی ناگویا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از اینساید د گیمز؛ در حالی که هدف اولیه میزبانی از ۱۵ هزار نفر بود، گزارش‌های محلی حاکی از افزایش این تعداد به حدود ۱۷ هزار ورزشکار و همراه است. این رشد آماری، که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به افتتاحیه نگرانی کمیته برگزاری را برانگیخته، عمدتاً ناشی از اضافه شدن رشته‌های جدیدی همچون پدل و تک‌بال و حضور ۴۵ کشور در این دوره از رقابت‌هاست.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، تعداد کل شرکت‌کنندگان به ۱۷،۰۰۰ نفر رسیده است که در مقایسه با پیش‌بینی اولیه ۱۵،۰۰۰ نفری، رشد بیش از ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. از این تعداد، ۱۱،۰۰۰ نفر را ورزشکاران و ۶،۰۰۰ نفر را مقامات رسمی و مربیان تشکیل می‌دهند.

هیده‌آکی اومورا، استاندار آیچی صراحتاً اعلام کرده است که استان توانایی پذیرش ۱۷،۰۰۰ نفر را ندارد. وی تأکید کرد که برخلاف رویه معمول در ادوار پیشین، دهکده ورزشکاری برای این دوره احداث نشده و تمامی زیرساخت‌های اسکان و بودجه‌ریزی‌ها بر اساس ظرفیت ۱۵،۰۰۰ نفر تدوین و تصویب شده است. به گفته وی، کمبود فضای اقامتی، بزرگترین مانع پیش‌روی ستاد برگزاری محسوب می‌شود.

با توجه به غیرممکن بودن کاهش تعداد ورزشکاران ثبت‌نام‌کننده، برگزارکنندگان تمرکز خود را بر کاهش تعداد مقامات و مربیان همراه معطوف کرده‌اند. منابع آگاه از انجام مذاکرات فشرده در این خصوص خبر می‌دهند و اعلام کردند که تعدیل این بخش، تنها راهکار موجود برای جبران کمبود ظرفیت اسکان است.

در موازات این مذاکرات، ستاد برگزاری راهکار‌های اضطراری را نیز در دستور کار قرار داده است. استفاده از کشتی‌های کروز مستقر در بنادر نزدیک و همچنین کانتینر‌های چوبی بازطراحی‌شده به عنوان اقامتگاه‌های موقت، از جمله گزینه‌هایی است که برای رفع بحران اسکان مورد بررسی قرار گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعیه رسمی درباره تأثیر این تغییرات بر کیفیت برگزاری مسابقات یا برنامه زمانی آن منتشر نشده است. کارشناسان معتقدند نتیجه مذاکرات با مقامات و مربیان، نقش کلیدی در تعیین مسیر نهایی مدیریت این بحران خواهد داشت و استان آیچی را می‌توان با یکی از دشوارترین چالش‌های میزبانی خود در سال‌های اخیر رو‌به‌رو دانست.

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برچسب ها
بازیهای آسیایی شورای المپیک آسیا دهکده ورزشی تابناک ورزشی ورزشکار
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