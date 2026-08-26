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استوری رامین رضاییان و دعوت از هواداران فولاد

رامین رضاییان با انتشار استوری در اینستاگرام از هوادارن تیم فولاد جهت تماشای بازی مقابل استقلال در ورزشگاه دعوت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۸۶
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رامین رضاییان

به گزارش تابناک؛ رامین رضاییان برای دعوت از هواداران فولاد جهت حضور در ورزشگاه مقابل استقلال در استوری اینستاگرام خود نوشت:

مردم خون گرم اهواز میدونم چه شرایط سختی رو پشت سر گذاشتید.

با اون همه سر و صدا‌هایی که شنیدید و اتفاقاتی که افتاد.

اما با تمام این دغدغه ها، اگه تونستید بیاید به استادیوم و با لباس‌های قرمز و زرد، برای تیمتون سنگ تموم بذارید.

سال قبل افتخار این را نداشتم که با حضور شما در استادیوم بازی کنم ولی از شما میخواهم بیاید با حضور گرمتان به استادیوم زیبا درست کنیم و صدای پرقدرت و قشنگ از این استادیوم بلند کنیم و نشون بدیم که مردم اهواز، با تمام سختی‌هایی که کشیدن هنوز پای تیم و شهر شون ایستادن.

من و تمام بازیکنان به شما قول میدیم که با تمام وجودمون براتون بجنگیم؛ و در کنار همه اینها به تیم و هواداران خوب استقلال هم احترام بگذاریم؛ همه ما ایرانی هستیم.

فوتبال، هوادار. احترام

استوری رامین رضاییان و دعوت از هواداران فولاد

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رامین رضاییان استوری اینستاگرام هواداران فولاد استقلال تابناک ورزشی
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