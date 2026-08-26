سفر قریبالوقوع وزیر خارجه قطر به تهران
به گزارش تابناک، انتظار میرود شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، احتمالاً فردا (پنجشنبه) به تهران سفر کند.
بنا به ادعای پایگاه خبری ایران نوانس این سفر پیشبینیشده در چارچوب تلاشهای مداوم برای کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و همچنین گفتوگو درباره روابط دوجانبه میان دوحه و تهران انجام میشود.
نخستوزیر قطر دیروز رایزنیهای تلفنی جداگانهای با وزرای امور خارجه ایران و عمان داشت تا درباره آخرین تحولات گفتوگو کرده و زمینه را برای این سفر فراهم کند.
طی دو روز گذشته عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان در سفرهایی جداگانه به تهران سفر کردند. بنا به اعلام رسمی وزارت امور خارجه سفر عاصم منیر در چارچوب میانجیگریهای منطقهای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و سفر بدر البوسعیدی، در چارچوب مذاکرات تعیین مسیرهای جدید تردد از تنگه هرمز بود.
انتظار میرود سفر آل ثانی، جدیدترین اقدام در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه سطح بالا توسط بازیگران منطقهای است که برای جلوگیری از تشدید تنشهای روز افزون در منطقه باشد.