افشاگری سخنگوی سپاه از ضربه مرگبار ایران به مغز متفکر آمریکا
به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، صبح چهارشنبه چهارم شهریور در جمع اصحاب رسانه با اشاره به نقش رسانه در جنگ اخیر، بر ضرورت ثبت و تبیین ابعاد این جنگ برای نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: جنگ اخیر صرفاً یک جنگ نظامی نبوده، بلکه عرصههای ادراکی، فناورانه، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای را نیز دربر گرفته است و رسانه در چنین شرایطی نقشی فراتر از روایتگری بر عهده دارد.
وی با تشریح ویژگیهای جنگ اخیر، از آن بهعنوان جنگی «ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی» و همچنین «جنگی فناورانه» یاد کرد و افزود: حفظ انسجام و همگرایی جامعه و نقش رسانه در تقویت این مؤلفهها از سوی رسانهها بسیار حائزاهمیت بود. بدینوسیله از همه جانفشانیهایی که در عرصههای مختلف و بهویژه عرصه رسانه دارید، قدردانی میکنم و هفته دولت را به همه دولتمردان جمهوری اسلامی تبریک میگویم و از همه زحماتی که دولت محترم جمهوری اسلامی در این ایام متحمل شده است، تقدیر و تشکر میکنم.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: امیدوارم مشکلات موجود را مرتفع کنند و مدیران کشور را از این گردونه، در ابعاد و حوزههایی که وظایف آنهاست، عبور دهند. ما مقاطعی از جنگی را پشتسر گذاشتیم که این جنگ با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان، بلکه با بسیاری از کشورها، که در رأس آنها جنایتکاری قرار دارد که قدرتمندترین کشور جهان به لحاظ عِدّه و عُدّه و برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی است، شکل گرفت.
محبی یادآور شد: این جنگ بهدلیل ترکیبیبودن عرصههای مختلف، ویژگیهای متعددی داشت که یکی از این عرصهها، عرصه رسانه بود و شاید بتوان گفت بهدلیل تأثیرگذاری بسیار زیاد رسانه بر افکار عمومی، رسانه از مهمترین عرصههای این جنگ به شمار میرود. امروز رسانه جایگاه ویژهای در میان مردم پیدا کرده و در ذهنیتسازی، انگارهسازی، باورسازی، اعتقادسازی و درکسازی برای عموم جامعه نقش دارد. در جنگ نیز دقیقاً همینگونه است و در عرصه جنگ، ایجاد ادراک، ذهنیت و باور میتواند نقش مهمی ایفا کند.
وی ادامه داد: رسانه امروز فقط روایتگر نیست و صرفاً پایه جنگ را روایت نمیکند، بلکه امروز رسانه میجنگد؛ رسانه اکنون جزئی از ابزار جنگ و سازمان جنگ است، منتها زمین جنگ متفاوت است. اگر در عرصه نظامی در زمین جنگیده میشود و در دریا جنگ صورت میگیرد، عرصه رسانه، ذهن انسانهاست. میدان جنگ رسانه، ذهن انسانهاست. امروز خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان عرصه رسانه، افسران جنگ، سربازان جنگ و جنگجویان این میدان هستند. میدان متفاوت است، اما جنگ همان جنگ است.
رسانه از واقعنمایی عبور کرده و به واقعیتسازی رسیده است
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز قدرت رسانه با رسانههای گذشته بسیار متفاوت است؛ حتی با رسانههای دوران دفاع مقدس و حتی رسانههای ۱۰ سال پیش نیز تفاوت بسیار زیادی دارد. رسانه امروز فقط واقعنمایی نمیکند، بلکه واقعیتسازی میکند؛ فقط روایتگری نمیکند، بلکه روایتسازی میکند. امروز رسانه واقعیت تولید میکند. رسانه امروز جهتساز است و جهت میدهد.
محبی افزود: امروز رسانه میتواند مسیر یک ملت را تغییر دهد، میتواند هدف یک ملت را جابهجا کند، میتواند رسالت یک ملت را به فراموشی بسپارد و میتواند رسالت یک ملت را برای آن تقویت کند. رسانه میتواند ارادهها را متزلزل کند و میتواند ارادهها را تقویت کند. در دنیای امروز قدرت رسانه در بسیاری از میدانها از قدرت سلاح پیشی گرفته است. رسانه میتواند نسبت به اقدامات نظامی، فعالیتهای پیشینی و پسینی داشته باشد. قبل از جنگ و پیش از شلیک هر گلوله، دشمن را نسبت به اهدافش دچار تردید کند، اراده دشمن را متزلزل کند، اراده نیروهای خودی را در مقابل دشمن تقویت کند، روحیه سلحشوری ایجاد کند و از سوی دیگر نیز میتواند روحیه بیتفاوتی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: امروز قدرت رسانه قدرت عجیبی است. رسانه میتواند یک حکومت را جابهجا کند و میتواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. بنابراین رسانه و فعالان عرصه رسانه را نباید دستکم گرفت. امروز رسانه از نقشآفرینترین پدیدههایی است که میتواند بر سرنوشت انسانها، مسیر انسانها، اهداف انسانها و زندگی انسانها اثر بگذارد.
میدان جنگ رسانه، میدان ذهن انسانهاست
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «رسانه امروز میدان جنگ است»، گفت: دشمن نیز در رسانه با ما میجنگد. اگر ما افراد را از طریق رسانه در درون خودشان شکست دهیم، در بیرون شکست خواهیم خورد. اگر بهگونهای خبر تنظیم و مخابره و در رسانهها منتشر کنیم که پیش از حمله دشمن، شکست خودمان را اعلام کنیم، ارادهها را بشکنیم، دلها را خالی کنیم، روحیهها را بشکنیم و امیدها را ناامید کنیم، این بسیار خطرناک است.
محبی یادآور شد: از طرف دیگر، میتوانیم در ملت روحیهای ایجاد کنیم که سلاحهای دشمن را ناتوان کند. اهالی رسانه این کار را انجام داد و در این عرصه نقشآفرینی و پیروزی کسب کرد. رسانه ذهن مردم، اراده مردم، ایمان مردم، باور مردم، وطنخواهی مردم، تمامیت ارضیخواهی مردم، نظامخواهی مردم و آرمانخواهی مردم را بهگونهای ترسیم کرد که مردم آمدند در خیابان و در مقابل بمباران دشمن ایستادند. این افتخار بسیار بزرگی است.
وی افزود: رسانه کاری کرد که ملت ایران کنار ساحل خلیج فارس دست یکدیگر را میگیرند و زنجیره انسانی تشکیل میدهند و در مقابل دشمن میایستند. این را مقایسه کنید با کسی که به محض شنیدن آژیر، به زیر هفت طبقه میرود و خود را پنهان میکند.
تاریخ باید نقش خبرنگاران را ثبت کند
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رسانهها اراده مردم را بهگونهای تقویت کردند که در میدان، نزدیک بیش از ششماه دوام آوردند و با شور و اشتیاق آمادگی دفاع در مقابل دشمن را دارند. هر روز برای اصحابرسانه روز خبرنگار است و هر روز شایسته تبریک است، زیرا رسانهها این پیروزی را برای ملت ایران خلق کردند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. تاریخ باید نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه و تصمیمگیران عرصه رسانه را ثبت کند و اگر تاریخ نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه را ثبت نکند، حتماً بیانصافی است.
محبی ادامه داد: مهمتر از آن، این است که بتوانیم این جنگ و پیروزیهای بهدستآمده از آن را در تاریخ ثبت کنیم، در اذهان مردم ثبت کنیم و افتخاری برای فرزندانمان باقی بگذاریم. امروز رسانه باید تبیین کند که ما با چه کسی در حال جنگ هستیم و با چه قدرتی میجنگیم. امروز نه فقط آمریکا، بلکه همه همپیمانان آمریکا و در رأس آنها خود آمریکا، تمام دانش و تخصصی را که در حوزه جنگافزار وجود داشته، وارد میدان کردهاند.
وی اظهار کرد: امروز دشمن در عرصههای مختلف با ما میجنگد؛ در عرصه نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی و در همه عرصهها دشمن با ما میجنگد. دشمنی که همه داشتههای خود را پای کار آورده و هیچگاه در طول عمر نامبارکش طعم شکست را نچشیده است، امروز در مقابل ملتی قرار گرفته که ۴۷ سال تحریم بوده، ۴۷ سال در تنگنا بوده و ۴۷ سال با نابسامانی اقتصادی مواجه بوده است، اما این ملت بر چنین دشمنی پیروز شد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این موضوع را باید تثبیت کنیم. دشمن ۹ هدف اعلامی داشت؛ نخست اینکه میخواست ایران تسلیم بیقید و شرط شود. میخواست ایران را تجزیه کند و حتی قول بخشهایی از کشور و قطعاتی از سرزمین را به کشورهای دیگر داده بود. دشمن میخواست کل برنامه هستهای ما تعطیل شود، کل توان موشکی ما محدود شود، ثروت ما را ببرد، چاههای نفت ما را تصاحب کند و نظام ما را جابهجا کند. اینها اهدافی بود که خودشان اعلام کردند، نه اینکه تحلیل ما باشد.
دشمن از همه اهدافش بازماند
محبی گفت: دشمن تمام توان خود را برای بازگشایی تنگه هرمز گذاشت؛ تنگهای که پیش از جنگ باز بود و برای این جنگ نیز باز نگه داشته شده بود. خدا میداند که برای بازگشایی این تنگه چقدر هزینه کرد. از زمین، دریا و هوا پشتیبانی میکرد تا حداقل برای دو روز بتواند تنگه را باز کند، اما نتوانست. دشمن ناتو و کشورهای اروپایی را برای کمک فراخواند تا اجماعی برای کمک به آن شکل بگیرد، اما این اتفاق نیز رخ نداد.
وی تأکید کرد: این پیروزی در برابر چنین دشمنی، با این توانمندیها و این سابقه، باید در تاریخ ثبت شود. این پیروزی را باید مردم ما باور کنند، زیرا واقعیت دارد و چیزی نیست که بخواهیم یک امر غیرواقعی را ترویج و تبلیغ کنیم. چه کسی این واقعیت را اعتراف کرده است؟ خود آمریکاییها. رسانههای آمریکایی، پژوهشگران آمریکایی، سیاستمداران آمریکایی و نخبگان آمریکایی، نه فقط آمریکاییها بلکه اروپاییها و دیگران نیز اذعان دارند که آمریکا شکست خورده است و شکست آن محرز است.
روایت پیروزی در برابر دشمن باید ثبت شود
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکا در سه مرحله امسال به ما حمله کرده است؛ جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۷ روزه و در هر سه مقطع، آمریکا دست خود را بالا برده، عقبنشینی کرده، واسطه ایجاد کرده و به التماس افتاده است و در نهایت دوباره به سراغ جنگ اقتصادی رفته است. باید به آمریکا گفت همانطور که در جنگ نظامی با این همه ساز و برگ نظامی، پشتیبانی و پایگاههایی که داشتید شکست خوردید، حتماً در جنگ اقتصادی نیز با بدهیهای فراوان و ناتوانیهایی که در عرصه اقتصاد دارید، شکست خواهید خورد. این یک امر کاملاً روشن و بدون اغراق است.
جنگ اخیر، یک جنگ ادراکی با پشتوانه نظامی بود
محبی یادآور شد: ما باید این جنگ را روایت کنیم؛ اصل جنگ و اینکه چنین جنگی اتفاق افتاده است. اما این جنگ ویژگیهایی دارد که تاکنون هیچ جنگی این ویژگیها را نداشته است. این جنگ کاملاً متمایز، متفاوت، بیبدیل، بینظیر و بیسابقه است و تاکنون چنین جنگی نداشتهایم. اولین ویژگی این جنگ آن است که یک جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی بود. این جنگ صرفاً نظامی نیست. دشمن نمیخواهد فقط داشتههای نظامی ما را مورد اصابت قرار دهد و فقط توان نظامی ما را ساقط کند؛ دشمن به دنبال جنگ ادراکی است.
وی در توضیح مفهوم جنگ ادراکی اضافه کرد: جنگ ادراکی یعنی ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان. دستگاه ادراکی انسان نسبت به محیط پیرامون خود شناخت، ادراک و فهمی دارد. این فهم و شناخت عمدتاً درست است، اگرچه گاهی نیز نادرست است. اگر برداشت، فهم و شناخت انسان از وقایع، پدیدهها و محیط پیرامون خود با واقعیت منطبق باشد، حقیقت است و اگر با واقعیت منطبق نباشد، خطاست. انسان گاهی خطا میکند، اما درصد خطا نسبت به درصد حقیقت بسیار ناچیز است؛ زیرا انسان بر اساس درکی که از محیط پیرامون خود دارد زندگی میکند و برنامههای زندگی خود را بر اساس آن تنظیم میکند. اگر کسی در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد کند، فهم او نسبت به واقعیت کاملاً تغییر میکند و رفتار وی نیز بر اساس همان فهم تغییر خواهد کرد.
گزارههای کلامی و تصویری میتوانند ادراک انسان را تغییر دهند
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توضیح داد: یکی از راههای ایجاد اختلال در دستگاه ادراک انسان، ایجاد اختلال در سلولهای بافتی مغز است، زیرا سلولهای مغز ابزار ادراک هستند. اگر فردی از مخدرهای شیمیایی و صنعتی مانند شیشه و مواردی که انسان را دچار اختلال در فهم و ادراک میکند استفاده کند، درک وی متفاوت میشود. مواردی داشتهایم که فردی فرزند خود را ذبح کرده و سر فرزندش را بریده و پس از آنکه به خود آمده، به سر خود زده و پرسیده است که چه کاری انجام داده است. وقتی از وی پرسیدهاند چرا این کار را کردی، گفته است تصور کردم گوسفند است و با تصور اینکه میخواهم برای بچه گوسفند قربانی کنم، سر او را بریدم.
محبی ادامه داد: همچنین فردی نیمهشب از خواب بیدار شده و با پدر خود درگیر شده و وی را کتک زده است و بعد که به خود آمده، گفته است تصور کردم دزد است و با وی درگیر شدم؛ در حالی که وی پدرش بوده است. یا فردی از بام یک ساختمان چندطبقه قدم گذاشته و سقوط کرده و دست و پایش شکسته است. وقتی از وی پرسیدهاند مگر عقل نداری که از آنجا پایین بیایی، گفته است تصور کردم پله است و فاصله چندمتری را یکپله ۳۰ سانتیمتری تصور کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راههای ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان، استفاده از گزارههای کلامی و تصویری است. اگر دروغهای متعدد درباره یک موضوع، بارها و بارها گفته و تکرار شود، باور انسان نسبت به آن موضوع تغییر میکند و رفتار او نیز تغییر خواهد کرد. فرض کنید یک زن و مرد از یکدیگر جدا شدهاند و فرزندی از آنها باقی مانده که نزد مادر یا پدر زندگی میکند. مادر به دلیل ناراحتی از پدر، دائماً نزد فرزند از پدر بدگویی میکند و یا بالعکس، پدر بهدلیل ناراحتی از مادر، دائماً نزد فرزند از مادر بدگویی میکند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: وقتی این فرزند بزرگ میشود و به سن نوجوانی یا جوانی میرسد، ممکن است قصد جان پدر یا مادر خود را کند و او را دشمن ببیند و شایسته قتل بداند؛ چراکه این تصویر بهصورت مداوم برای وی ساخته شده است، در حالی که واقعیت اصلاً این نبوده است.
دشمن میخواهد دوست و دشمن را در ذهن جامعه جابهجا کند
محبی گفت: اگر دستگاه ادراکی انسان دچار اختلال شود، دوست را دشمن میبیند و دشمن را دوست میبیند؛ خادمان ملت خود را خائن میداند و خائنان به ملت را خادم تلقی میکند. آمریکای جنایتکاری که در فکر نابودی ایران، غارت منابع ایران، بلعیدن ایران و تجزیه ایران است، بهعنوان دوست تلقی میشود، نه دشمن، و مدافعان میهن بهعنوان دشمن دیده میشوند. این همان ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راههای ایجاد اختلال، جنگ نظامی است. این جنگ صرفاً برای اهداف نظامی نبود؛ اقدامات نظامی برای ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انجام میشد تا باوری ایجاد شود که راه شما باز است و مسیر شما باز است و میتوانید وارد اغتشاش شوید. راهبرد اصلی دشمن برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، اغتشاشات خیابانی با استفاده از دادههای موساد، سیا و مانند آنهاست و اصل سناریو و راهبرد دشمن همین است. منتها برای به ثمر رساندن این راهبرد، میخواهد ادراک مردم را تغییر دهد.
«جنگ ادراکی، پاسخ ادراکی میخواهد»
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تصور کنید یک پایگاه بسیج با هفت یا هشت نفر نیرو، یا حتی یک پایگاه خالی، با موشکهای گرانقیمت مورد اصابت قرار گیرد. این اقدام از نظر راهبردی و نظامی چه ارزشی دارد؟ هیچ ارزش نظامی ندارد. اینکه یک موشک چندین میلیوندلاری برای تخریب یک پایگاه بسیج خالی یا یک ساختمان استفاده شود، یا یک پایگاه نیروی انتظامی، کلانتری یا پست بازرسی مورد اصابت قرار گیرد، از نظر ارزش نظامی چه معنایی دارد؟ اساساً ارزش نظامی ندارد.
محبی اظهار کرد: اینکه یک پهپاد ۹ میلیون دلاری برای هدف قرار دادن چند جوان و نوجوان در یک پست مورد استفاده قرار گیرد، ارزش نظامی ندارد، اما چرا این کار انجام میشود؟ دشمن میخواهد این پیام را منتقل کند که دیگر مانعی ندارید؛ بسیجیها که از خودتان بودند، هدف قرار گرفتند و پایگاهشان را تخریب کردیم؛ این افراد که از خودتان بودند، پایگاهشان را تخریب کردیم؛ این پست بازرسی دیگر وجود ندارد و دیگر مانعی برای جابهجایی تجهیزات ندارید. میگوید جلو بروید و معطل چه هستید؛ ما گفتیم کمک در راه است.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با ترور رهبر، کشور از هم میپاشد و دیگر کسی وجود ندارد، اما وقتی دید همه چیز سر جای خود است و هیچ اتفاقی نیفتاده و مناسبات میان مردم و دولت برقرار است، این تصور نیز شکست خورد. فرماندهان رده اول نیز در همان حمله اول هدف قرار گرفتند؛ در حالی که در هیچ جنگی متعارف نیست که در ابتدای جنگ رهبر یک کشور، رئیسجمهور یا فرماندهان عالیرتبه نظامی هدف قرار گیرند. معمولاً در جنگها از پایین شروع میکنند و به سطوح بالاتر میرسند، اما اینها در همان ابتدا اقدام کردند و تصورشان این بود که فرماندهان از بین رفتهاند و کار تمام شده است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: پاسخ جنگ ادراکی باید از جنس خودش باشد و این، کار رسانه است. دشمن از ابزار نظامی استفاده میکند تا این باور را ایجاد کند که شما نابود شدهاید، چیزی ندارید، اقتصاد شما از بین رفته، نیروی دریایی و هوایی شما را زدهایم و دیگر چیزی ندارید؛ پول ندارید، بنزین ندارید و آذوقه ندارید و از گرسنگی در حال نابودی هستید. در برابر این ادراک باید بگوییم که چنین نیست؛ ما همه این امکانات را داریم، شما را شکست دادهایم و شما را عقب راندهایم. این جنگ، جنگ ادراکی است و مقابل جنگ ادراکی نیز باید جنگ ادراکی شکل بگیرد. آنها ابزار نظامی دارند و ما نیز ابزار نظامی داریم، اما ابزار رسانهای آنها قویتر از ابزار نظامیشان عمل میکند و ما نیز باید در همان عرصه بجنگیم.
جنگ اخیر، یک جنگ فناورانه بود
محبی با اشاره به دومین ویژگی جنگ اخیر گفت: واقعاً این جنگ را نسبت به جنگهای گذشته بیبدیل کرده است؛ این جنگ یک جنگ فناورانه است. جنگ فناورانه یعنی استفاده همزمان از هوش مصنوعی، نرمافزارها، سامانههای نرمافزاری فرماندهی، دادههای باز و تجاری، سنسورهای متعدد، پهپادهای فراوان، رادارهای فراوان و همه ابزارهایی که اطلاعات جمعآوری میکنند و فشردهسازی زمان عملیات را انجام میدهند.
وی ادامه داد: دشمن شبکهای ساخته است که میداندار اصلی آن هوش مصنوعی است. این شبکه شناسایی میکند، اطلاعات را انتقال میدهد، در یک مرکز دادهپردازی اطلاعات پردازش میشود، هدف شکل میگیرد و هدفگیری انجام میشود و هواپیما، پهپاد یا هر وسیلهای که قرار است شلیک کند، در ظرف چند ثانیه اقدام میکند. یعنی فاصله زمانی عملیات از دقیقه به ثانیه کاهش یافته است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این یک جنگ بیبدیل است و در دنیا نمونه ندارد. حتی در اوکراین که چند سال پیش این جنگ آغاز شد نیز چنین جنگی وجود ندارد؛ جنگی که سامانهای است، نه فردی و سامانهای که آمریکا در این جنگ به کار گرفته، سامانهای است که میداندار اصلی آن هوش مصنوعی است. دادههای پهپادها، رادارها، ماهوارهها و سنسورها همه در یک مرکز پردازش میشود و دستور شلیک صادر میشود؛ هواپیما، موشک یا پهپاد شلیک میکند. برای شناسایی افراد نیز سامانه دیگری به کار گرفته شد که کار آن ردیابی منابع انسانی و شناسایی آنهاست.
«توان همدلی و همراهی مردم را نمیتوان با هوش مصنوعی از بین برد»
محبی اظهار کرد: این جنگ فناورانه، یک جنگ جدید است. آخرین فناوری بشر در عرصه هوش مصنوعی است و دشمن همین آخرین فناوری را در خدمت جنگافزارهای نظامی و طراحی عملیات نظامی قرار داد و علیه ما به کار گرفت. ما در اینجا نیز دشمن را شکست دادیم. یکی از عوامل شکست دشمن این است که هوش مصنوعی، رادارها و سایر تجهیزات توانستند بسیاری از موارد را شناسایی و مورد اصابت قرار دهند، اما توان نهادینهشدن ما، توان نقدینگی ما، همراهی مردم، همدلی مردم، همافزایی مردم، همگرایی مردم، پشتیبانی مردم از رزمندگان و پشتیبانی رزمندگان از مردم و پشتیبانی دولت از نیروهای نظامی و پشتیبانی نیروهای نظامی از دولت را نمیتوانند از بین ببرند.
وی ادامه داد: همه این عوامل در کنار یکدیگر، مجموعه واحدی ایجاد کردند که هوش مصنوعی از عهده آن برنمیآید. چه کسی از عهده آن برمیآید؟ رسانه. رسانه میتواند این اتحاد را متلاشی کند و دو دستگی و تفرقه ایجاد کند و برعکس، میتواند همین همگرایی را تقویت کند. در اوایل پیروزی انقلاب، حضرت امام فرمودند رمز پیروزی ما وحدت کلمه است. وحدت کلمه یعنی همان اتحاد. امروز نیز رمز پیروزی ما در مقابل دشمن همان اتحاد است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: رسانه میتواند این اتحاد را محکمتر کند و چسبندگی آن را افزایش دهد؛ حول کشور، حول نظام، حول ملیت و حول هر چیزی که ما را به یکدیگر پیوند میدهد. تقویت این اتحاد کار رسانه است و تضعیف آن نیز کار رسانه است.
ایران نیز در جنگ فناورانه، شبکه دشمن را هدف قرار داد
محبی با اشاره به دومین عامل پیروزی در جنگ فناورانه گفت: عامل دوم این بود که ما نیز فناورانه جنگیدیم. ما در فرصتهای بهدستآمده، موشکهای خود را از نظر فناوری ارتقا دادیم. موشکهای ما علاوه بر نقطهزن بودن، هدف را نیز دنبال میکردند و لایههای پدافندی را فریب میدادند تا به هدف مورد نظر اصابت کنند. شبکه را هدف قرار دادیم و شبکه را متلاشی کردیم. وقتی یک رادار را هدف قرار دادیم، معنایش این نیست که یک سازه فلزی را مورد اصابت قرار دادهایم؛ معنایش این است که چشم بینای آن شبکه را کور کرده و دریافت اطلاعات آن را ناقص کردهایم.
وی افزود: وقتی یک ساختمان دادهپردازی آمازون در بحرین را نابود کردیم، معنایش این نیست که یک شرکت یا مجتمع را نابود کردهایم؛ معنایش این است که مغز پردازشگر عملیات را از بین برده و متلاشی کردهایم. حتی اگر یک مخزن سوخت را هدف قرار دادیم، معنایش این نیست که چند هزار لیتر بنزین را آتش زدهایم؛ این از نظر مالی ارزش چندانی ندارد. معنایش این است که در پرواز پرندههای آنها اختلال ایجاد کردهایم.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر یک پهپاد را هدف قرار دادیم، معنایش صرفاً این نیست که یک فروند پهپاد را زدهایم. اگر یک قبضه موشک پاتریوت را هدف قرار دادیم، معنایش این نیست که یک قبضه از تجهیزات آنها کم کردهایم؛ معنایش این است که شبکه متلاشی شده و شبکه دیگر نمیتواند آن همافزایی، همگرایی، تبادل پیام بهموقع و تصمیمگیری بهموقع را داشته باشد. اگر دشمن بخواهد یک سازه ما را هدف قرار دهد و ما موتور آب کشاورزی را هدف قرار دهیم، معنای این اقدام در سطح شبکه متفاوت است و همین موضوع آمریکا را به زانو درآورد.
تفاوت فناوری در مراحل مختلف جنگ
محبی گفت: بهویژه جنگ ۴۰ روزه ما با جنگ ۱۲ روزه بسیار متفاوت شد و جنگ ۱۷ روزه نیز از نظر فناوری با جنگ ۴۰ روزه تفاوت بسیار زیادی داشت. اگر بیانیههای ما را با دقت بررسی کنید، در جنگ ۴۰ روزه در همه بیانیهها میگفتیم پایگاه علی سالم، پایگاه احمد الجابر و رأسفان را زدیم، اما در این جنگ میگفتیم فلان نرمافزار یا فلان سامانه را هدف قرار دادیم. دشمن متوجه شد که ما چه اقدامی انجام میدهیم.
وی ادامه داد: ما پشتیبانی عمق استراتژیک آنها را در سوریه و اردن هدف قرار دادیم؛ یعنی شبکهای را که در یک چارچوب خاص فعالیت میکرد، متلاشی کردیم. آمریکا عقب نشست و دید که در این عرصه دیگر نمیتواند ادامه دهد.
«اگر این افتخار را به نسل آینده منتقل نکنیم، مدیون آنها هستیم»
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: این یک افتخار بزرگ برای ماست. اگر ما این افتخار را به نسل آینده منتقل نکنیم، مدیون نسل آینده هستیم. اگر این افتخار را برای مردم خودمان تبیین نکنیم، نسبت به مردم کوتاهی کردهایم. مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده و چه پیروزی نصیب ما شده است. اگر محدودیتی وجود دارد که قطعاً هم وجود دارد، این خاصیت جنگ است. هر کشوری که وارد جنگ میشود، با محدودیت و سختی مواجه خواهد شد و این موضوع کاملاً طبیعی، عقلانی، بدیهی و روشن است.
محبی اظهار کرد: با این وجود چه اتفاقی افتاده است؟ در برابر این دشمن، ما ابرقدرت شدهایم. اگر از این ۴۰ روز آینده عبور کنیم، که حتماً عبور خواهیم کرد، ما دیگر یک ابرقدرت خواهیم بود که کسی نمیتواند نگاه چپ به کشور ما داشته باشد. چه کسی باید این مسائل را برای مردم بیان کند؟ چه کسی باید این موضوعات را در ذهن مردم تثبیت کند؟ چه کسی باید باور پیروزی را ایجاد کند؟ این وظیفه رسانه است. رسانه امروز قدرتمند و توانمند است و به همان میزان که قدرت دارد، مسئولیتش نیز بالاتر و رسالتش قویتر است. نباید رسانه را نادیده گرفت و نباید از کنار این موضوعات عبور کرد.
آمریکا در جنگ اخیر با آسیبپذیری راهبردی مواجه شد
وی به سومین ویژگی جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ویژگی سوم این جنگ آن است که آمریکا را در عرصه مورد نظر خودش علیه ما، دچار آسیبپذیری راهبردی متقابل کرد؛ یعنی همان چیزهایی که آمریکا درباره ما میگفت، عیناً به خودش بازگردانده شد. این موضوع در همه عرصهها، از زیرساختها گرفته تا جنگافزار، اتفاق افتاد. در عرصه زیرساختها، آمریکا به ما میگفت اگر ایران تسلیم نشود، زیرساختهایش را هدف قرار میدهیم. ما نیز گفتیم همه زیرساختهای شما و متحدانتان را هدف قرار خواهیم داد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آنها یک بانک ما را هدف قرار دادند و ما سه بانک آنها را هدف قرار دادیم. آنها به میدان گازی پارسجنوبی و عسلویه حمله کردند و ما نیز موجی از موشکها را به سمت تمام زیرساختهایی که آمریکا در منطقه در آن سهم داشت، زیرساختهای کشورهای همپیمان آنها و زیرساختهای تحت اختیار رژیم صهیونیستی روانه کردیم. جنگ زیرساختی متوقف شد و لطمهای که آنها میخواستند به ما وارد کنند، چندین برابر به خودشان وارد شد.
«آمریکا برای نخستینبار دچار کمبود تسلیحات شد»
محبی اظهار کرد: آمریکا عادت نداشته است جنگی را انجام دهد که خودش متحمل خسارت شود. همیشه عادت داشته جنگها را در کشورهای دیگر انجام دهد و کشورهای دیگر را درگیر کند، اما این بار ما مستقیماً خود آمریکا را دچار خسارت کردیم. اکنون کسری ذخایر نفت آمریکا تا چند سال دیگر قابل جبران نیست. کسری آلومینیوم و کسری کود شیمیایی آمریکا نیز تا چند سال دیگر قابل جایگزینی نیست و این یک عرصه بود.
وی ادامه داد: در عرصه جنگافزار نیز آنها دائماً میگفتند ایران چند موشک دارد؟ فوقش سه یا چهار هزار موشک دارد. برآورد میکردند که ایران تا چه زمانی میتواند دوام بیاورد و چند موشک دیگر دارد و تا چه زمانی میتواند شلیک کند. موشکهای ما پایان پیدا نکرد و تا پایان نیز پیدا نمیکند و استمرار دارد، اما خود آنها دچار کمبود تسلیحاتی شدند. اکنون یکی از دلایل عقبنشینی آمریکا این است که دچار کمبود تسلیحات راهبردی شده است. تسلیحات دوربرد آمریکا اکنون برای این کشور بسیار نگرانکننده شده است؛ زیرا دکترین نظامی آمریکا این است که بتواند همزمان در چند جبهه بجنگد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: آمریکا اکنون محاسبه میکند اگر جبهه جدیدی در غرب اقیانوس آرام ایجاد شود یا تهدیدی از سوی چین و روسیه متوجه آن شود، دیگر سلاح راهبردی کافی برای درگیری با آنها ندارد. تصور نکنید آمریکا سلاحهای بسیار زیادی دارد. آمریکا سلاحها را برای ترساندن به میدان میآورد؛ سلاحهای گرانقیمت و دارای قابلیتهای متعدد که طرف مقابل با دیدن آنها وحشت کند و همین وحشت موجب عقبنشینی شود؛ مانند ونزوئلا و کشورهای دیگر. اما ما این سلاحها را مورد آزمایش قرار دادیم و قابلیتهای آنها را آشکار کردیم.
محبی اظهار کرد: جنگنده F-۳۵ با همه قابلیتهای رادارگریزی که دارد، هم از لحاظ بدنه و هم از نظر قدرت مانور مورد هدف قرار گرفت. برای نخستینبار در دنیا آمریکا دچار کمبود تسلیحات شد؛ یعنی آن چیزی که آمریکا میخواست برای ما اتفاق بیفتد، برای خودش اتفاق افتاد. ما دچار کسری در موشکهایمان نشدیم، اما آنها دچار کسری در پدافند، موشکهای زمین به زمین و موشکهای هوا به زمین خود شدند و دیدند که دیگر نمیتوانند بههر حال بههمان شکل ادامه دهند.
اختلاف نظر طبیعی است، اما اتحاد در برابر مشترکات ضروری است
وی گفت: باید به این قضایا توجه کنیم و بدانیم امروز در کجای تاریخ ایستادهایم، رسالت تاریخی ما چیست و چه کاری باید انجام دهیم تا مدیون نسلهای بعد خود نباشیم و همچنین مدیون مردم امروز خودمان نشویم. اینکه در داخل کشور با یکدیگر اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم، طبیعی است. اگر درباره مسائل اجتماعی اختلاف نظر داریم و اگر در موضوعات دیگر نیز اختلاف نظر داریم، طبیعی است. خاصیت جمهوریت همین است و قرار نیست همه در همه زمینهها همفکر باشند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، اتحاد در عین اختلاف نظر و اتحاد در برابر مشترکات است. کشور یکی از مشترکات بزرگ ماست، دین یکی از مشترکات بزرگ ماست، نظام یکی از مشترکات بزرگ ماست و افتخارات گذشته نیز یکی از مشترکات بزرگ ماست. نمیتوانیم این مشترکات را به پای چند اختلاف نظر سیاسی، اجتماعی یا اختلاف نظر در حوزههای دیگر نادیده بگیریم.