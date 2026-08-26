چراغ سبز بازگشت مهاجرانی، سروش، کدیور و بهنود به ایران

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای گفت: «...اینجا خانه معین است؛ باید مسیر بازگشت عطالله مهاجرانی، سروش، کدیور و مسعود بهنود را هموار کنیم...» سخنگوی دولت با تأکید بر لزوم باز بودن مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور، درباره معین گفت: او نیز شهروند ایران است و باید امکان بازگشت آزادانه داشته باشد...» او همچنین از پیگیری برای بازگشت برخی چهره‌های فرهنگی دیگر خبر داد و نام عبدالکریم سروش، کدیور و مسعود بهنود را مطرح کرد. جزئیات بیشتر را از زبان مهاجرانی را می‌بینید و می‌شنوید.