



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمد اکرمی نیا: سخنگوی ارتش، درباره آخرین اطلاعات از سرنوشت خلبانان سوخو گفت: پیگیری‌های لازم از طریق وزارت امور خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین به صورت مستقیم از طریق ارتش قطر و دولت قطر انجام شده است.

تماس‌هایی برقرار و پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما تا امروز پاسخی که طرف قطری به ما داده، اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت این خلبانان بوده است.

ما واقعاً خواهان آن هستیم که طرف قطری با جدیت بیشتری نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد و پاسخ روشن و مستند ارائه کند تا بتوانیم مستندات را بپذیریم و از وضعیت سرنوشت این خلبانان عزیز مطلع شویم.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که از سرنوشت خلبانان بی‌اطلاع است. ما می‌گوییم اگر واقعاً بی‌اطلاع هستند، باید مسئولانه‌تر از آنچه اکنون عمل می‌کنند، برخورد کنند و تلاش بیشتری برای مشخص کردن وضعیت این خلبانان عزیز انجام دهند.