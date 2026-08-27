در گفتگو با تابناک مطرح شد؛
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمیتواند واقعی باشد
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اعتراض برخی داوطلبان نسبت به سطح برخی سؤالات کنکور، گفت: در شرایطی که بخشی از آموزش بهصورت مجازی انجام شده، نمیتوان انتظار داشت آزمون کنکور بدون توجه به این شرایط برگزار شود.
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عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به انتقادهای برخی داوطلبان رباره سختی برخی سؤالات کنکور، اظهار کرد: هر ایرادی که در این زمینه مطرح شود، وارد است.
وی تصریح کرد: سؤالات کنکور را ندیده و نمیتواند درباره میزان دقیق سختی آنها قضاوت کند، اما از نظر منطقی، وقتی آموزش در مقطعی بهصورت مجازی انجام شده است، نمیتوان انتظار داشت کنکور بدون در نظر گرفتن این شرایط، یک آزمون کاملاً واقعی و متناسب با وضعیت آموزشی دانشآموزان باشد.
عضو کمیسیون آموزش در عین حال درباره حذف کنکور یا جایگزینی آن با شیوهای دیگر، گفت که چنین موضوعی در کمیسیون آموزش مطرح نشده و کنکور همچنان به عنوان شیوه موجود پذیرش دانشجو ادامه دارد.
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