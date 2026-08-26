پوتین وارد تعامل رسمی با احمد الشرع شد
کاخ کرملین امروز چهارشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با ابومحمد الجولانی، ملقب به احمد الشرع، رئیس موقت سوریه گفتگوی تلفنی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۷۱| |
720 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کاخ کرملین امروز چهارشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با ابومحمد الجولانی، ملقب به احمد الشرع، رئیس موقت سوریه گفتگوی تلفنی کرد.
به گفته کرملین، پوتین در این تماس بر موضع روسیه در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه و فراهم کردن شرایط برای عادیسازی روابط در درازمدت و بازسازی تأکید کرد.
طبق گزارش روسیا الیوم، پوتین و الشرع به بررسی اوضاع کنونی و تقویت روابط دوجانبه پرداخته و بر آمادگی برای تقویت مذاکرات سیاسی و همکاری در زمینههای اقتصادی و انسانی تأکید کردند.
آنها همچنین بر اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره پایگاههای حمیمیم و طرطوس تأکید کردند.
گزارش خطا