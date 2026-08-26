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کد خبر: ۱۳۹۱۵۷۰
بازدید: ۱۱۶۵

عکس: نشست تخصصی رئیس جمهور با اساتید حوزه اقتصاد

دکتر مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور 1405 با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با حضور دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالرضا همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و جمعی از استادان برجسته دانشگاهی در حوزه اقتصاد، آخرین وضعیت شاخص‌های کلان پولی، ارزی و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان روند تصمیم‌سازی‌های این نهاد قرار گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری نشست تخصصی رئیس جمهور دکتر مسعود پزشکیان اساتید حوزه اقتصاد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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