عکس: نشست تخصصی رئیس جمهور با اساتید حوزه اقتصاد

دکتر مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور 1405 با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با حضور دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالرضا همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و جمعی از استادان برجسته دانشگاهی در حوزه اقتصاد، آخرین وضعیت شاخص‌های کلان پولی، ارزی و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان روند تصمیم‌سازی‌های این نهاد قرار گرفت.