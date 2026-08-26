ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود

در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوار‌هایی که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، فردا (پنج‌شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۵) شارژ می‌شود و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۶۴
| |
1977 بازدید
|
۲

کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوار‌هایی که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، فردا (پنج‌شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۵) شارژ می‌شود و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.

سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ بود به همراه خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ مرداد و سپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود در تاریخ ۲۵ مرداد اعتبار کالابرگ خود را دریافت کردند.

مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است و خانوار‌هایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور زمان دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی طرح کالابرگ اقدام کنند.

وزیر اقتصاد، پیشتر از برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ از نیمه دوم سال برای برخی اقشار خبر داده و اعلام کرده بود: همان‌طور که دولت قول داده بود، در صورتی که سبد کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شود، دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد. واقعیت این است که در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و به‌خصوص موضوع گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، منابعی را که می‌توانست طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحت تأثیر قرار داد. با این حال، از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و ان‌شاءالله برنامه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای اقشاری از مردم، افزایش کالابرگ را داشته باشیم.

مدنی‌زاده گفت: رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و ما نیز به دنبال آن هستیم و در حال انجام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع هستیم.

در همین راستا، افرادی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد غیرمقیم، کالابرگ الکترونیکی آنها به‌صورت موقت قطع شده بود، در صورت تأیید سکونت خود در ایران، مشمول برقراری مجدد این حمایت خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افراد برای برقراری مجدد کالابرگ خود نیازمند مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیستند و فرآیند مربوطه از طریق بررسی اطلاعات سکونت انجام خواهد شد.

همچنین اعلام شده است کالابرگ افرادی که سکونت آنها در ایران تایید شود، حداکثر تا ۵ شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد؛ بنابراین افرادی که به دلیل مغایرت یا نقص اطلاعات سکونت، کالابرگ آنها تعلیق شده است، باید تا تکمیل فرآیند احراز سکونت منتظر بمانند و در صورت تأیید، اعتبار کالابرگ آنها در موعد اعلام‌شده فعال خواهد شد.

از مرحله قبل، محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالا‌های مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند.

با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در تعدادی از شهر‌ها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ طرح حمایتی دولت معیشت کالابرگ الکترونیک
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کالابرگ؛ حمایت از معیشت مردم یا محرک تورم؟
خبر جدید وزیر کار درباره افزایش کالابرگ
قرار نیست کالابرگ همه مردم افزایش یابد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
ده روز نیست چه برسه یک ماه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
با توجه ب نوسان قیمت ها منصفانه نیست قیمت‌ها بنسبت به دو هفته پیش افرایش پیدا کرده
آخرین اخبار
اعلام قیمت دلار با کارت ملی
اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت خلبانان ایرانی
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
موضع مذاکراتی ایران تقویت خواهد شد / تحریم‌های بی زمان ترامپ عملی می‌شوند؟
بورس، هفته را با رکورد جدید به اتمام رساند
بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران؛ «تابان» دوشنبه به بازار می‌آید/ نقدینگی مورد نیاز چقدر است؟
هادی چوپان در مسترالمپیا حاضر نیست
روایت رئیس پیشین سی‌آی‌ای از «روز دی اقتصادی» آمریکا علیه ایران
پوتین وارد تعامل رسمی با احمد الشرع شد
پاسخ قالیباف به نامه حسین شریعتمداری
افشای حفره «روز دی اقتصادی» آمریکا علیه ایران
کف و سقف حقوق کارکنان دولت چقدر است؟
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
دلایل «اقدام تاریخی» آمریکا در حذف سوریه از لیست تروریستی؛ رأی اعتماد واشنگتن به «الشرع»
قرارداد امیر قلعه‌نویی تمدید شد
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
برادران نجفی اعدام شدند
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۴ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005q0a
tabnak.ir/005q0a