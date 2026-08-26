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قالیباف: آمریکا در اقدامات اقتصادی شکست می‌خورد

محمدباقر قالیباف : نقش ایران و عراق در ایجاد نظم منطقه‌ای تعیین کننده است
کد خبر: ۱۳۹۱۵۶۰
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قالیباف و زیدان

 

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در دیدار فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق بیان داشت:

جا دارد از دو اتفاق مهم یعنی برگزاری تشییع باشکوه پیکر امام شهید و برگزاری با کیفیت مراسم اربعین در سال جاری که برای هر دو ملت افتخار بزرگی است قدردانی و تاکید کنم این مراسم‌ها ظرفیت بزرگی برای جهان اسلام و تشیع است.

آمریکا، جنگ علیه ایران را با نیت براندازی جمهوری اسلامی و گسترش هژمونی آمریکا در غرب آسیا و جهان اسلام راه انداخت، اما به برکت خون شهدا و به همت ملت رشید ایران و به همت جبهه مقاومت آنها به وضوح شکست خوردند و همه دنیا بر این موضوع صحه گذاشتند.

آمریکا در جنگ نظامی و سیاسی از ایران شکست خورد و در اقدامات اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.

این که قرار است نیرو‌های ائتلاف آمریکایی از عراق خارج شوند، یک افتخار تاریخی برای دولت و ملت عراق است، امیدواریم این خروج به طور کامل از زمین و هوای عراق محقق شود.

نقشه رژیم صهیونیستی کشیدن جنگ به سایر کشور‌های منطقه است، اگر اسرائیل در جنگ با ایران موفق می‌شد به سراغ سایر کشور‌ها می‌رفت.

لازم است کشور‌های اسلامی بحث‌های اختلاف انگیز را کنار بگذارند، همانطور که دیگران دیدند در جنگ غزه همه شیعیان کنار مردم غزه بودند، شهید سلیمانی همیشه می‌گفت، شیعه و سنی نه تنها برادر هم هستند بلکه ما برای اهل سنت جان هم می‌دهیم.

تردید نداریم ایران و عراق در نظم منطقه‌ای به ویژه در حوزه خلیج فارس می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق:

من پیام همبستگی ملت و حاکمیت عراق را برای شما آوردم و آمادگی خود را جهت همکاری با جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم.

همکاری و توافق و ائتلاف سازی بین کشور‌های منطقه راه رهایی از ناامنی است و تصور می‌کنم این موضوع بسیار نزدیک است.

روابط خوب عراق و ایران فضایی را فراهم می‌کند که ما با دیگر کشور‌های منطقه نیز جهت شکل دادن توافق‌های همکاری گام برداریم.

ما مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران را در مورد عراق به هیچ عنوان فراموش نخواهیم کرد و شهدای ایرانی و به خصوص شهید سلیمانی را که در عراق به شهادت رسیدند فراموش نخواهیم کرد ایشان در تاریخ جاودان باقی خواهند ماند و شهادت ایشان و شهید ابومهدی در کنار هم یک پیام الهی بود و پیام همبستگی دو ملت را با خود به همراه داشت.

معتقدم هم آوایی و همبستگی ملت ایران و عراق یک همبستگی ابدی است و لذا آنچه در مراسم تشییع رهبر شهید ایران دیدیم یک اقدام خودجوش و مردمی بود.

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محمدباقر قالیباف فائق زیدان خلیج فارس ایران و عراق جنگ نظامی
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