قیمت دلار کاهشی شد
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۶| |
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قیمت دلار در روز چهارشنبه در قیمت ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت.
قیمت یورو هم در ۲۳۴ هزار و ۲۰ تومان اعلام شد.
بر همین اساس، بررسیها نشان میدهد که قیمت دلار نسبت به ابتدای روز گذشته نزدیک به ۲ هزار تومان کاهش داشته است. یورو هم کاهش ۲ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
|نوع
|قیمت
|دلار
|۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان
|یورو
|۲۳۲ هزار و ۸۹۰ تومان
|درهم امارات
|۵۴ هزار و ۶۱۱ تومان
|پوند انگلیس
|۲۷۳ هزار و ۳۵۰ تومان
|لیر ترکیه
|۴ هزار و ۱۷۰ تومان
|فرانک سوییس
|۲۵۰ هزار و ۸۰ تومان
|یوان چین
|۲۹ هزار و ۷۳۰ تومان
|ین ژاپن
|۱۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان
|وون کره جنوبی
|۱۴۶ تومان
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۷
آفرین بر این مسئولین با درایت که توانستند نه تنها نرخ ها را کنترل کنند بلکه نرخها را نیز کاهشی کردند .
احسنت .
خواهشا" نرخ بنزین را مرحمت بفرمایید بالا ببرید تا صفهای طولانی بنزین نیز کنترل و کاهشی شود .
بسیار سپاسگزار خواهیم شد.
احسنت .
خواهشا" نرخ بنزین را مرحمت بفرمایید بالا ببرید تا صفهای طولانی بنزین نیز کنترل و کاهشی شود .
بسیار سپاسگزار خواهیم شد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
آغاز ریزش دلار
عمو همتی نوسانگیری اش را انجام داد برای معوقات بازنشستگان و حقوق بگیران جاری ،بعد دلار ناگهان کاهشی شد
تاسف تاسف
تاسف تاسف
اره بابا دو روز دیگه دلار ها میمونه رو دست بانک مرکزی کسی نیست بخره :))))))))))
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
افرین چند سال که یاد گرفتید دلار از یه نرخ 10 تا 20 هزار تومن ببرید بالا بهد دو سه هزارتومن پایین ببرید بعد همه تیتر بزنند کاهشی شد بهد دوباره نوسان گیری بعدی با این روش که استاد نوسان گیری همتی ملت اشنا هستند و هر دفعه زحمت میگشد قله جدیدی را فتح میکنید و ریال را بی ارزش تر و مردم در فقر بیشتر.....