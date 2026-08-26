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قیمت دلار کاهشی شد

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۶
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2280 بازدید
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۷
قیمت دلار

قیمت دلار در روز چهارشنبه در قیمت ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت.

قیمت یورو هم در ۲۳۴ هزار و ۲۰ تومان اعلام شد.

بر همین اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار نسبت به ابتدای روز گذشته نزدیک به ۲ هزار تومان کاهش داشته است. یورو هم کاهش ۲ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌ها اعلام شد.

 

نوع قیمت
دلار ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان
یورو ۲۳۲ هزار و ۸۹۰ تومان
درهم امارات ۵۴ هزار و ۶۱۱ تومان
پوند انگلیس  ۲۷۳ هزار و ۳۵۰ تومان
لیر ترکیه ۴ هزار و ۱۷۰ تومان
فرانک سوییس ۲۵۰ هزار و ۸۰ تومان
یوان چین ۲۹ هزار و ۷۳۰ تومان
ین ژاپن ۱۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان
وون کره جنوبی  ۱۴۶ تومان

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
2
9
پاسخ
آفرین بر این مسئولین با درایت که توانستند نه تنها نرخ ها را کنترل کنند بلکه نرخها را نیز کاهشی کردند .
احسنت .
خواهشا" نرخ بنزین را مرحمت بفرمایید بالا ببرید تا صفهای طولانی بنزین نیز کنترل و کاهشی شود .
بسیار سپاسگزار خواهیم شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
تیتر درست این بود
آغاز ریزش دلار
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
2
3
پاسخ
عمو همتی نوسانگیری اش را انجام داد برای معوقات بازنشستگان و حقوق بگیران جاری ،بعد دلار ناگهان کاهشی شد
تاسف تاسف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
3
پاسخ
اره بابا دو روز دیگه دلار ها میمونه رو دست بانک مرکزی کسی نیست بخره :))))))))))
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
میره تو کار ضرب و فروش سکه میگی نه ببین چند روز دیگه پیش فروشها شروع میشه وبازم تورم بیشتر به چه زبانی دلار و سکه دست مرد دردی نمی خوره حالا بگو اندازه کل جهان باید تو بانک مرکزی باشه ودر خدمت تولید تا تورم گرانی بیکاری وارزش پول ملی درست بشه اما متاسفانه این یعنی نمیدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
2
6
پاسخ
افرین چند سال که یاد گرفتید دلار از یه نرخ 10 تا 20 هزار تومن ببرید بالا بهد دو سه هزارتومن پایین ببرید بعد همه تیتر بزنند کاهشی شد بهد دوباره نوسان گیری بعدی با این روش که استاد نوسان گیری همتی ملت اشنا هستند و هر دفعه زحمت میگشد قله جدیدی را فتح میکنید و ریال را بی ارزش تر و مردم در فقر بیشتر.....
بیننا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
5
پاسخ
آفرین
ماشالله
حتما این رو میارید جز بیلان کاریتون و توقع دارید بهتون لوح تقدیر هم بدن.
به ازای هر 10 هزازتومن 100 تومن کاهش پیدا میکنه، ذوق زده میشن چه کار مهمی کردن.
حالا با این کاهشی که گفتید،چه تاثیزی داشت؟
نون و لبنیات و گوشت و مرغ هم کاهشی شد؟
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