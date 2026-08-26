قیمت دلار کاهشی شد

قیمت دلار در روز چهارشنبه در قیمت ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت.

قیمت یورو هم در ۲۳۴ هزار و ۲۰ تومان اعلام شد.

بر همین اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار نسبت به ابتدای روز گذشته نزدیک به ۲ هزار تومان کاهش داشته است. یورو هم کاهش ۲ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌ها اعلام شد.