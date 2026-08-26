شرایط پیش ‌فروش BAC X3 PRO برای نیمه نخست شهریور ۱۴۰۵

شرکت خودروسازان بم شرایط پیش فروش خودروی BAC X3 PRO را برای نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. این طرح با پیش پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون تومان، از ۷ شهریور آغاز می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام ‌شده خودروسازان بم، مبلغ پیش پرداخت برای ثبت نام BAC X3 PRO یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مرحله دوم پرداخت نیز همزمان با ارسال دعوت نامه تکمیل وجه انجام خواهد شد.

در این طرح فروش نیمه اول شهریور، BAC X3 PRO در دو مدل ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ عرضه می‌شود. خودروهای مدل ۱۴۰۵ با موعد تحویل اسفند 1405 خواهد بود. سود مشارکت این بخش ۲۶ درصد و سود انصراف سالیانه نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.

همچنین برای مدل ۱۴۰۶با موعد تحویل خرداد ۱۴۰۶، سود مشارکت 30 درصد و انصراف 22 درصد سالیانه اعلام شد.

ثبت نام این طرح از طریق سامانه فروش شرکت خودروسازان بم به نشانی customer.bamco.ir و یا نمایندگی‌های منتخب سراسر کشور انجام می‌شود. متقاضیان از 6 تا ۲۱ شهریور یا تکمیل ظرفیت فرصت ثبت نام خواهند داشت.