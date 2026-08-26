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اعلام شرایط انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزشی، کاهش مکاتبات و تکریم ارباب رجوع، ضوابط و شرایط انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۲
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دانشجویان پزشکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اصلاح فرآیند‌های آموزشی، کاهش مکاتبات و تکریم ارباب رجوع، ضوابط و شرایط انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را اعلام کرد.

بر اساس این ضوابط، درخواست انتقال دانشجو ابتدا در دانشگاه مبدأ و با توجه به شرایط تعیین‌شده بررسی می‌شود.

شهادت، فوت یا معلولیت سرپرست خانواده دانشجو پس از قبولی وی در دانشگاه، به‌گونه‌ای که دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود، از جمله شرایط بررسی درخواست انتقال است.

همچنین بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو پس از قبولی در دانشگاه، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به صورت مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز شود، از دیگر موارد قابل بررسی اعلام شده است.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی، ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر پس از قبولی در دانشگاه نیز در صورتی که محل تحصیل یا اشتغال همسر وی با تأیید مراجع ذی‌ربط در شهر دیگری باشد، می‌تواند مبنای بررسی درخواست انتقال قرار گیرد.

همچنین شرایط خاص و مواردی که به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه واجد شرایط انتقال شناخته شوند، قابل بررسی خواهند بود.

در مرحله بعد، در صورت موافقت دانشگاه مبدأ با انتقال، موضوع با دانشگاه مقصد مورد نظر دانشجو مکاتبه می‌شود و گزارش وضعیت تحصیلی، ریزنمرات، فرم مربوط و مستندات مرتبط با علت تقاضای انتقال به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد.

پس از اخذ نظر دانشگاه مقصد و در صورت موافقت هر دو دانشگاه مبدأ و مقصد، نتیجه به همراه تمامی مستندات مربوطه از سوی دانشگاه مبدأ به مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

بر اساس این فرآیند، موضوع درخواست انتقال در کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت توسط مرکز خدمات آموزشی مطرح و نتیجه نهایی از سوی این مرکز به دانشگاه‌های مبدأ و مقصد ابلاغ خواهد شد.

مرکز خدمات آموزشی همچنین تأکید کرده است که پس از برگزاری کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، دانشجویان از مراجعه حضوری به این وزارتخانه برای پیگیری امور انتقال خودداری کنند و نتیجه نهایی از طریق مرکز خدمات آموزشی به دانشگاه‌های مبدأ و مقصد اعلام خواهد شد.

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برچسب ها
انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی انتقال دانشجو دانشجو شورای پزشکی
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