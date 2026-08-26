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واردات لندکروز و لکسوس محدود شد

واردات خودروی لندکروز و لکسوس صرفاً با رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۰
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2076 بازدید
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۷
لندکروز

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ واردات خودروی لندکروز و لکسوس صرفاً با رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

با توجه به وجود رویه‌های قانونی متعدد برای واردات خودروی سواری به سرزمین اصلی و ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این فرآیندها، اعلام شده واردات برخی خودرو‌های لوکس و پرتقاضا تنها در چارچوب مقررات مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز است.

بر این اساس، واردات خودرو‌های تویوتا لندکروز هیبرید، لکسوس LX۶۰۰، لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و لکسوس LX۷۰۰ بنزینی صرفاً از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و بر مبنای تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور قابل انجام خواهد بود.

واردات لندکروز و لکسوس محدود شد

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لندکروز لکسوس واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج واردات گمرک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
2
6
پاسخ
ای وای حالا که واردات لندکروز و لکسوس محدود شد ما نان را از کجا بگیریم مردم در تهیه نان شب مشکل دارند دولت به فکر اغنیاست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
5
پاسخ
عجب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
همه چیز رو محدود کنید تمام در ها رو ببندید
فرزین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
5
پاسخ
ما که ماشین های داخلی رو هم با این قیمت نمی توانیم بخریم چه برسه به لکسوس و لند کروز که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد قیمت دارد
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
7
پاسخ
حیف شد با این حقوق این ماهم می خواستم یکی بخرم شانس و می بینی تو رو خدا
سهند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
9
پاسخ
تلاشي ديگر از مافياي خودرو جهت شيرين كردن بازارشون.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
محدودیت واردات خودروهای لوکس هیچ توجیهی نداردبخصوص که ابزاری است برای دریافت مالیاتهای سنگین از ثروتمندان ومصرف برای عموم. معلوم نیست چرا عده ای به واژه لوکس حساسیت دارند؟
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