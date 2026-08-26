واردات لندکروز و لکسوس محدود شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ واردات خودروی لندکروز و لکسوس صرفاً با رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

با توجه به وجود رویه‌های قانونی متعدد برای واردات خودروی سواری به سرزمین اصلی و ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این فرآیندها، اعلام شده واردات برخی خودرو‌های لوکس و پرتقاضا تنها در چارچوب مقررات مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز است.

بر این اساس، واردات خودرو‌های تویوتا لندکروز هیبرید، لکسوس LX۶۰۰، لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و لکسوس LX۷۰۰ بنزینی صرفاً از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و بر مبنای تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور قابل انجام خواهد بود.