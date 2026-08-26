واردات لندکروز و لکسوس محدود شد
واردات خودروی لندکروز و لکسوس صرفاً با رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ واردات خودروی لندکروز و لکسوس صرفاً با رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
با توجه به وجود رویههای قانونی متعدد برای واردات خودروی سواری به سرزمین اصلی و ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این فرآیندها، اعلام شده واردات برخی خودروهای لوکس و پرتقاضا تنها در چارچوب مقررات مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز است.
بر این اساس، واردات خودروهای تویوتا لندکروز هیبرید، لکسوس LX۶۰۰، لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و لکسوس LX۷۰۰ بنزینی صرفاً از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و بر مبنای تبصره (۱) ماده (۲) آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور قابل انجام خواهد بود.
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ای وای حالا که واردات لندکروز و لکسوس محدود شد ما نان را از کجا بگیریم مردم در تهیه نان شب مشکل دارند دولت به فکر اغنیاست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عجب
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
ما که ماشین های داخلی رو هم با این قیمت نمی توانیم بخریم چه برسه به لکسوس و لند کروز که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد قیمت دارد
حیف شد با این حقوق این ماهم می خواستم یکی بخرم شانس و می بینی تو رو خدا