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آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟

وزیر ورزش و جوانان از آغوش باز دولت برای بازگشت جوانان مهاجرت کرده سخن می‌گوید و این در حالی است که آمار مهاجرت از کشور در همین شرایط فعلی، آمار نگران کننده را ثبت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۴۹
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2446 بازدید
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۱۷
نخبگان

اظهارات وزیر ورزش و جوانان از نگاه مثبت دولت برای بازگشت نخبگان روایت و حکایت می‌کند اما در سویی دیگر انطباقی با شرایط جاری مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در همین شرایط فعلی، ندارد. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نگاه مثبت دولت به بازگشت نخبگان، اتفاق و حرف ارزنده‌ایست اما آنچه در این روزها شاهدش هستیم آغوش باز شیب‌دار است؛ یعنی آغوش باز است، اما در مسیر شیب‌دار که جدایی جوانان و نخبگان از وطن را در پی دارد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جامور وانان گفته است: «ما قلباً از اینکه جوانان به دلیل مشکلات شغلی، معیشتی یا دغدغه‌های آینده از ایران رفته‌اند، متأثر هستیم، اما آغوش دولت چهاردهم به روی آنها باز است. ایران سرزمین آنهاست و این جوانان متعلق به همین کشور هستند.»

مهاجرت "از" و "به" ایران
این سخنان در ظاهر امیدوارکننده است؛ اما پرسش اصلی جای دیگری است: آیا صرفاً باز بودن آغوش دولت برای بازگشت کافی است، وقتی بخشی از جوانان ایرانی اساساً دلیلی برای ماندن نمی‌بینند؟ علاوه بر این، به راستی آغوش کشور در عالم واقعیت برای نخبگان بیشتر گشوده است یا برای اتباع افغانستان؟ جوانانی که از ایران می روند و اتباعی که ایران را برای زندگی خود -ه صورت مجاز و غیرمجاز- انتخاب کرده اند. حتی بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشور خود نیز، هرچند در آغاز با تب و تابی همراه بود، اما دیگر خبرچندانی از آن نیست و برخی از بازگردانده شده‌ها، به طرقی دیگر، باز به ایران برگشته‌اند.

 ما حق همسایگی را حتما در مورد این میهمانان رعایت خواهیم کرد، اما طبیعتا قرار نیست همسایه، جایگزین عزیزان و اهل خانه شوند.

مسئله فقط بازگشت نیست؛ مسئله ماندن است
مهاجرت جوانان و متخصصان ایرانی دیگر صرفاً یک پدیده فردی نیست. افزایش تمایل به مهاجرت، خروج دانشجویان و متخصصان و تلاش خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای در خارج از کشور، نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر است؛ مسئله‌ای که ریشه‌های آن را باید در اقتصاد، اشتغال، کیفیت زندگی، چشم‌انداز آینده و احساس برخورداری از فرصت‌های برابر جست‌وجو کرد.

به‌راستی آغوش کشور در عالم واقعیت برای نخبگان بیشتر گشوده است یا برای اتباع افغانستان؟

آمارهای مربوط به شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نیز نشان‌دهنده ابعاد قابل‌توجه این روند است. بر اساس برخی برآوردها، شمار دانشجویان ایرانی خارج از کشور به بیش از ۱۱۰ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. علاوه بر این باید مهاجرت همیشگی نخبگان و رتبه های برتر به خارج از کشور را نیز به عنوا اصلی ترین معضل، دید و تامل کرد.

اما پشت این اعداد، انسان‌هایی قرار دارند؛ جوانانی که سال‌ها برای تحصیل، تخصص و ساختن آینده هزینه کرده‌اند و اکنون در برابر یک انتخاب دشوار ایستاده‌اند: آنها که در ایرانند می گویند آیا می توانند ادامه دهند و یا باید ساز سفر را کوک کنند؟ و آنها که در خارج در حال تحصیل هستند، از خود می پرسند "آیا  بازگشت به خانه یا ادامه زندگی در جایی که تصور می‌کنند فرصت بیشتری برای آینده دارند؟"

یک تناقض بزرگ در سیاست مهاجرتی
در سوی دیگر، ایران همچنان با حضور میلیون‌ها تبعه خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، مواجه است. مقام‌های مسئول طی سال‌های اخیر بارها درباره تعداد اتباع مجاز و غیرمجاز، ساماندهی اتباع و طرح‌های بازگشت اتباع غیرمجاز گزارش داده‌اند.

این دو روند در کنار یکدیگر، یک پرسش مهم را ایجاد می‌کند: چرا کشوری که برای مدیریت نیروی انسانی مهاجر خود با چالش‌های جدی مواجه است، هم‌زمان با از دست دادن بخشی از سرمایه انسانی جوان و تحصیل‌کرده خود نیز روبه‌روست؟ آینده چنی جایگزینی، ایران را به چه سمت و سویی می برد؟

البته این مسئله را نباید به تقابل «جوان ایرانی» و «مهاجر افغانستانی» تقلیل داد. بسیاری از مهاجران نیز خود قربانی شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی‌اند و حضور آنان موضوعی پیچیده با ابعاد انسانی، اقتصادی و امنیتی است. لذا با تاکید بر ضرورت امداد به اتباع کشور همسایه و دوست، اما باید به فکر شرایط ایران نیز بود.

مسئله اصلی، سیاست‌گذاری درباره سرمایه انسانی است. آغوش باز، بدون فرصت شغلی چه معنایی دارد؟ یک جوان متخصص برای بازگشت فقط به یک دعوت رسمی نیاز ندارد. او به شغل، درآمد قابل اتکا، امنیت سرمایه‌گذاری، امکان رشد حرفه‌ای، آزادی انتخاب، کیفیت زندگی و مهم‌تر از همه، تصویری روشن از آینده نیاز دارد.اگر این عوامل فراهم نباشد، حتی صمیمانه‌ترین دعوت‌ها نیز ممکن است نتواند یک مهاجر را به بازگشت متقاعد کند. از همین رو، شاید پرسش دقیق‌تر از وزیر ورزش و جوانان این نباشد که «آیا آغوش کشور واقعا برای حفظ جوانان باز است که برای بازگشت ان طیف دیگر هم باز باشد؟»

پرسش این است: چه چیزی قرار است این جوان را قانع کند که از فرودگاه مقصد، بلیت بازگشت به ایران بگیرد؟ و پیش از آن چه چیزی ارائه می دهید که اصلا به فکر رفتن نباشد؟

سرمایه انسانی؛ چیزی که به‌سادگی جایگزین نمی‌شود
از دست رفتن یک نیروی متخصص فقط به معنای خالی شدن یک صندلی در یک شرکت یا دانشگاه نیست.  پشت هر مهاجرت موفق، سال‌ها آموزش، هزینه خانوادگی، سرمایه اجتماعی و تجربه حرفه‌ای وجود دارد. کشوری که یک پزشک، مهندس، پژوهشگر، ورزشکار یا کارآفرین را از دست می‌دهد، تنها یک فرد را از دست نداده؛ بخشی از سرمایه‌ای را از دست داده که ساختن دوباره آن ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

از سوی دیگر، حضور نیروی کار مهاجر نیز به خودی خود نه تهدید است و نه راه‌حل. اگر سیاست کشور بر اساس یک برنامه روشن برای بازار کار، آموزش، مهاجرت، جمعیت و سرمایه انسانی تنظیم نشود، هم مهاجرت جوانان ایرانی ادامه پیدا می‌کند و هم چالش‌های مربوط به مهاجران خارجی پیچیده‌تر می‌شود.

آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟

آقای دنیامالی؛ جوان ایرانی برای بازگشت، بیش از «آغوش باز خیالی»، به چشم‌انداز روشن نیاز دارد. او باید بداند اگر بازگردد، می‌تواند شغل پیدا کند؛ اگر ورزشکار است، فرصت رقابت و پیشرفت خواهد داشت؛ اگر متخصص است، تخصصش ارزش‌گذاری می‌شود؛ اگر کارآفرین است، گرفتار موانع فرساینده نخواهد شد و اگر دانشجوست، آینده‌ای واقعی در انتظارش خواهد بود.مسئله امروز فقط این نیست که چگونه جوانان مهاجرت‌کرده را برگردانیم. مسئله بزرگ‌تر این است که چرا بخشی از جوانان کشور، ماندن را پرریسک‌تر از رفتن می‌بینند؟

امروز شاید مهم‌ترین شاخص موفقیت سیاست جوانان، تعداد کسانی نباشد که به کشور بازمی‌گردند؛ بلکه تعداد جوانانی باشد که اصلاً تصمیم به رفتن نمی‌گیرند

اگر پاسخ این پرسش پیدا نشود، هرقدر هم از «آغوش باز» سخن گفته شود، فرودگاه‌های کشور همچنان شاهد چمدان‌هایی خواهند بود که در جهت خروج بسته می‌شوند.

اینها حرفها فقط تیترهای خوبی‌اند
مهاجرت جوانان را نمی‌توان با شعار متوقف کرد؛ همان‌طور که با یک بخشنامه هم نمی‌توان اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد. این حرف ها فعلا فقط برای تیتر شدن جذابیت دارند. اما مساله اساسی حل نمی شود. راه بازگشت از مسیر اشتغال، ثبات اقتصادی، فرصت برابر، امنیت حرفه‌ای، احترام به تخصص و امید به آینده می‌گذرد.آغوش باز زمانی معنا پیدا می‌کند که جوان ایرانی نه فقط هنگام بازگشت، بلکه پیش از تصمیم به رفتن نیز احساس کند جایی برای ساختن آینده‌اش در کشور خودش دارد.

امروز شاید مهم‌ترین شاخص موفقیت سیاست جوانان، تعداد کسانی نباشد که به کشور بازمی‌گردند؛ بلکه تعداد جوانانی باشد که اصلاً تصمیم به رفتن نمی‌گیرند. تمرکز ویژه‌تری بر سیاست‌های واقعی حمایت از سرمایه انسانی، فرصت‌های شغلی و فرهنگی و مدنی بفرمایید تا این آغوش نه تنها باز بماند، بلکه گرم و پایدار شود.
مهدی محمدی کلاسر- دبیر سرویس اجتماعی تابناک

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برچسب ها
مهاجرت نخبگان مهاجرت فرار مغزها اتباع افغانستان افغانستانی ها احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان مهدی محمدی کلاسر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
بهروز حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
47
پاسخ
با سلام. اگه همین دست فرمون بریم انشاله دیگه هیچ ایرانی تو کشور نمیمونه. اون وقت کشور را راحت بدین به طالبان.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
از اولش هم غریبه پرست بودیم بابا ما خودمون نون نداریم بفرستید برن افغانستان انجا اب هست کمک بهشون بدید مهندس کشاورزی گندم ذرت گوشت وپرورش مرغ بعد بفروشن به ما اونا هم سر کارن اما زودت پاییز فصل کاشت هست ویکی دوماه مونده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
3
11
پاسخ
اتباع غیزمجاز باید ساندهی شود اگه ظرفیت نیست نپیذرد، اما این دو مسئله ربطی بهم ندارد بیشتر اونایی که از ایران مهاجرت میکنند به علت نبود شرایط فضای استارتآپ و اهمیت ندادن به توانایی آنها و راه اندازی کسبو کار است که در این مورد نه تنها مهاجرین مانع آنهاست بلکه خیلی از کسانی که دنبال راه اندازی کسب کار جدید هستند نیاز به همین نیروی مهاجر دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
19
پاسخ
قطعا دومی
اگه گروه اول میومدن، اوضاع مملکت این نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
11
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
29
پاسخ
میلیون ها نفر از افغانه بدون مدارک شناسایی از مرزها بدون مجوز وارد کشور شده اند و علاوه بر مخاطرات امنیتی بی مهابا انرژی کشور را می بلعند متاسفانه کو گوش شنوا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
الن تعداد افغانی ها در مشهد وقم از ایرانی بیشتره نگاه کنی از قیافشون متوجه میشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
سیاست دولت مرحوم رئیسی این بود همچنان هم بقوت خود باقی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
27
پاسخ
یه سر به زایشگاهها و مدارس اطراف تهران و کرمان و یزد و خراسان و فارس و البرز و ... بزنید تا عمق فاجعه را متوجه بشوید !
مغول به ما حمله کرده ولی چند سال دیگه که این بچه ها با حد اقل سواد و فرهنگ و آموزش وارد بازار کار شدند متوجه هجوم واقعی و تسخیر شدن وطن می شوید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
21
پاسخ
دلم میسوزه بحال نخبگانی که دوست دارن به کشور خدمت کنند اما نمیشه وارد کشورمون بشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
نخبگان راکسی جلوی شون نگرفته محاجرین هم که قشری کارگر است قشری کارگری ایرانی هحاجر نشدن هنوز چونکه محاجرت پولی زیادمخواذ که کارگرجماعت ندارند آنهای که محاجرت می کنند پولدار ها هستند یک پولی پاروکردن حال می روند خارج حال شوبرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
21
پاسخ
غروبها تشریف ببرید پارک زعفرانیه
انبوه زن و بچه های افغان که در خانه های لوکس آن منطق سرایدار هستند را مشاهده می کنید که اغلب غیر قانونی در ایران زندگی می کنند ولی چون حقوق کم می گیرند و بیمه نیستند و ... توسط مدیران مجتمع ها حمایت می شوند
در یک خانه سرایداری فسقلی بدون امکانات مدام زاد و ولد می کنند ..
طوری شده که اهالی دیگر نمی توانند از پارک استفاده کنند از بس شلوغه و زنهای اقغان در حمایت از بچه هایشان مدام با هم وارد جنگ و نزاع می شوند
یعنی مسئولان که در همان مناطق زندگی می کنند این موضوع را نمی دانند ؟؟
نه نمی دانند چون زن و بچه هایشان در ایران نیستند که از پارک و فضاهای عمومی استفاده کنند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
21
پاسخ
اگر بنزین و برق و آب نداریم فکر نمیکنید با اخراج مهاجران باید مصرف را کاهش دهیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
0
7
پاسخ
ایران در حال جنگه ولی در افغانستان جنگ نیست !
ولی افغانها بر نمی گردند چون مردان افغان تفکر و سختگیری های طالبان برای خودشان را نمی پسندند ولی رفتار طالبان با زنان را خیلی خیلی زیاد می پسندند
جالب اینکه تعدادی از زنان افغان هم ان رفتار را قبول دارند و به هم جنسان خود تحمیل می کنند !
طالبان که از کره مریخ نیامده !
در میان همان مردم با همان فرهنگ رشد کرده !
بنابراین طالبان در آن منطقه با این مردم ریشه کن نخواهد
خبر بد تر اینکه افغانها در هر وضعیت زاد و ولد می کنند !
چون معتقد هستند که "دور مرد افغان را باید بچه بگیرد نه غم و غصه !"
کل عالم از دست این قوم پر زاد و ولد در عذاب هستند !
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