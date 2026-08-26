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تاکید عراقچی بر تعمیق روابط ایران و چین

در این دیدار، سفیر ایران گزارشی از آخرین اقدامات و ابتکار‌های انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه و تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۴۸
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عراقچی و رحمانی فضلی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، امروز با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

در این دیدار، سفیر ایران گزارشی از آخرین اقدامات و ابتکار‌های انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه و تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ارائه کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت ویژه روابط راهبردی ایران و چین و اراده رهبران دو کشور برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای توافقات و پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در چارچوب برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله، تأکید کرد.

عراقچی همچنین بر اهمیت پیگیری رایزنی و هماهنگی نزدیک دو کشور در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

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عباس عراقچی رحمانی فضلی ایران و چین جمهوری خلق چین توافقات
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