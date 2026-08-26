عکس: بحران آب سالم در روستاهای جاوه مرکزی اندونزی
کاهش منابع آب در دامنههای کوههای کارستی کِندِنگ در منطقه گروبوگانِ جاوه مرکزی اندونزی، در پی تداوم خشکسالی طی پنج سال گذشته، دسترسی خانواده ها به آب آشامیدنی سالم را با اختلال روبهرو کرده است.
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