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کد خبر: ۱۳۹۱۵۴۴
بازدید: ۱۷۶۶

عکس: بحران آب سالم در روستاهای جاوه مرکزی اندونزی

کاهش منابع آب در دامنه‌های کوه‌های کارستی کِندِنگ در منطقه گروبوگانِ جاوه مرکزی اندونزی، در پی تداوم خشکسالی طی پنج سال گذشته، دسترسی خانواده ها به آب آشامیدنی سالم را با اختلال روبه‌رو کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اندونزی بحران آب سالم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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