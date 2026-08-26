عکس: استهبان؛ بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان در فصل برداشت

برداشت انجیر از بیش از ۲۳ هزار هکتار باغ بارور دیم در شهرستان استهبان فارس آغاز شده است؛ منطقه‌ای که با برخورداری از حدود ۲۶ هزار هکتار انجیرستان دیم، بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان شناخته می‌شود. تولید انجیر خشک در این منطقه، علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای مختلفی در شرق آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.