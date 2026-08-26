ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۱۵۳۸
بازدید: ۴۲۳۷

عکس: استهبان؛ بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان در فصل برداشت

برداشت انجیر از بیش از ۲۳ هزار هکتار باغ بارور دیم در شهرستان استهبان فارس آغاز شده است؛ منطقه‌ای که با برخورداری از حدود ۲۶ هزار هکتار انجیرستان دیم، بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان شناخته می‌شود. تولید انجیر خشک در این منطقه، علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای مختلفی در شرق آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری عکس طبیعت استهبان انجیرستان های استهبان فارس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha