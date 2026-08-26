عکس: ضرابخانه تاریخی اصفهان
چهارسوی تاریخی ضرابخانه، از کهنترین و بزرگترین چهارسوهای بازار قیصریه اصفهان و یادگاری از دوره صفوی است؛ اثری ثبتشده در فهرست آثار ملی که امروز، زیر سایه تغییر کاربریهای نامتجانس و مداخلات اداری، بخشی از اصالت و کارکرد تاریخی خود را از دست میدهد. این گزارش تصویری، تصرف فضاهای تاریخی آن توسط بانکها و تبدیل بخشهایی از این مجموعه به واحدهای تجاری را روایت میکند.
گزارش خطا
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برچسبها:عکس مستند ضرابخانه تاریخی اصفهان
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