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کد خبر: ۱۳۹۱۵۳۵
بازدید: ۲۷۶۱

عکس: ضرابخانه تاریخی اصفهان

چهارسوی تاریخی ضرابخانه، از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین چهارسوهای بازار قیصریه اصفهان و یادگاری از دوره صفوی است؛ اثری ثبت‌شده در فهرست آثار ملی که امروز، زیر سایه تغییر کاربری‌های نامتجانس و مداخلات اداری، بخشی از اصالت و کارکرد تاریخی خود را از دست می‌دهد. این گزارش تصویری، تصرف فضاهای تاریخی آن توسط بانک‌ها و تبدیل بخش‌هایی از این مجموعه به واحدهای تجاری را روایت می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند ضرابخانه تاریخی اصفهان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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