عکس: ضرابخانه تاریخی اصفهان

چهارسوی تاریخی ضرابخانه، از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین چهارسوهای بازار قیصریه اصفهان و یادگاری از دوره صفوی است؛ اثری ثبت‌شده در فهرست آثار ملی که امروز، زیر سایه تغییر کاربری‌های نامتجانس و مداخلات اداری، بخشی از اصالت و کارکرد تاریخی خود را از دست می‌دهد. این گزارش تصویری، تصرف فضاهای تاریخی آن توسط بانک‌ها و تبدیل بخش‌هایی از این مجموعه به واحدهای تجاری را روایت می‌کند.