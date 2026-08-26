جزئیات انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون کارشناسیارشد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ متقاضیان حاضر در جلسه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ میتوانند برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره ۲) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشتهها است، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره۲) و مطابق موارد زیر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشتههای اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند:
۱- ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محلهای مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیشنویس (نمونهای که به همین منظور در انتهای دفترچه قرار دارد) درج کنند و پس از اطمینان از صحت رشته محلهای انتخابی خود، از روز پنج شنبه ۵ شهریور تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم (شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محلهای انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشتهمحل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.
پس از تکمیل و تأیید نهایی رشتههای انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.
۲- متقاضیان قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته، بندهای ذیل را مشاهده میکنند که در صورت علامتگذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده میشود:
۱-۲- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی و تاریخ فارغالتحصیلی) مورد تأیید است
۲-۲- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دورهکارشناسی و تاریخ فارغ التحصیلی) مورد تأیید نبوده و دارای مغایرت است
۳-۲- حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل خواهم شد / فارغالتحصیل نخواهم شد
یادآوری: هر زمان مشخص شود که متقاضی حقایقی را عمدی یا سهوی کتمان کرده، در هر مرحله (پذیرفتهشدن، حین تحصیل و ...) که باشد، از پذیرش یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری خواهد شد.
توضیحات:
الف- در صورتی که متقاضیان بند ۲-۲ را علامتگذاری کنند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از تحصیل داده خواهد شد. پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده میشود.
ب- متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار میگیرند و به هنگام ثبتنام در مؤسسه آموزشعالی محل قبولی، مغایرت معدل دارند، با توجه به مصوبات و دستورالعملهای مربوط ابتدا از آنان ثبتنام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضعیت علمی چنانچه نمره قبولی را نداشته باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد. پس لازم است، متقاضیان معدل خود را مطابق مفاد مندرج در صفحات ۳ و ۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون مورد بررسی قرار دهند تا بین معدل اعلام شده به سازمان سنجش و معدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند نمود، مغایرتی وجود نداشته باشد.
ج- چنانچه فردی در ردیف پذیرفتهشدگان این آزمون قرار بگیرد و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشود، قبولی ایشان باطل خواهد شد. بنابر این، چنانچه متقاضی به دلائلی احتمال فارغالتحصیلی خود را تا تاریخ فوق نمیدهد، لازم است حداکثر تا تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ درخواست انصراف از گزینش در رشتههای انتخابی را به سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: http://request.sanjesh.org ارسال کند تا از گزینش نهایی حذف شود. به درخواستهایی که بعد از تاریخ تعیین شده به این سازمان واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد و تبعات آن متوجه شخص متقاضی خواهد بود.
۳- به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته مجموعه امتحانی ۱۱۵۲ (مجموعه مدرسی معارف اسلامی) میرساند، از آنجائیکه شرط ورود متقاضیان در مجموعه امتحانی مذکور به دانشگاه علاوه بر کسب نمره علمی لازم، احراز شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی و نتیجه مصاحبهای است که توسط دانشگاه معارف اسلامی انجام میشود، لازم است علاوه بر داشتن شرایط فوق و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در صفحه ۳۷ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، از تاریخ این اطلاعیه حداکثر به مدت یک هفته برای طی مراحل پذیرش به درگاه اطلاعرسانی آن دانشگاه به نشانی: www.modaresi.nahad.ir مراجعه و ضمن ثبتنام در این سامانه و احراز شرایط دفترچه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی دانشگاه مذکور باشند. عدم ثبتنام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی میشود.
به علاوه در گزینش نهایی رشته مدرسی معارف اسلامی وضعیت علمی افرادی که مبادرت به تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی اینترنتی خود در موعد مقرر نکنند یا نتیجه مراحل مذکور از سوی دانشگاه مذکور به صورت منفی به این سازمان اعلام شود، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
۴- قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته خود، توضیحات و اطلاعات مربوط به محل تحصیل، نوع دوره، میزان شهریه و... اطلاعات مندرج در بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.
۵- سیستم انتخاب رشته، در حد امکان خطاهای احتمالی متقاضیان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر میدهد (به عنوان مثال: انتخاب کدرشته محلی که متقاضی در آزمون آن شرکت نکرده یا اینکه در گرایشی از گرایشهای مجموعه امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نشده است و...) بنابر این، لازم است متقاضیان نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام کنند.
۶- متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، ضروری است اطلاعیههای این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و شرایط و ضوابط ارگانهای بورس دهنده و مؤسسات آموزشعالی که به صورت شرایط خاص پذیرش میکنند را به دقت مطالعه کنند.
۷- متقاضیان رشته محلهای دارای شرایط خاص، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این رشتهها توجه داشته باشند، منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر ۲ کدرشته محل از این نوع کدرشته محلها هستند؛ در این مورد، اطلاعیه این سازمان در خصوص معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور در ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.
تبصره: انتخاب کدرشته محلهای تحصیلی دانشگاههای جامع امام حسین (ع)، غیرانتفاعی امام صادق (ع) و غیرانتفاعی خاتم از شرط محدودیت انتخاب ۲ کدرشتهمحل رشتههای دارای شرایط خاص و بورسیه مستثنی هستند.
۸ - متقاضیان مجموعههای امتحانی ۱۱۳۱ (مطالعات جهان) و ۱۱۳۹ (مددکاری اجتماعی) که مجاز به انتخاب رشته شدهاند، لازم است برای آگاهی از زمان مصاحبه علمی به اطلاعیهای که در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود، توجه کنند.
۹- بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ افرادی که در مجموعههای امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ در دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز به انتخاب رشته شدهاند و تمایل به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) دارند، لازم است در آزمون عملی و تشریحی مربوط به رشته امتحانی مرتبط شرکت کنند.
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) برای اطلاع از زمان برگزاری آزمونهای عملی، تشریحی و پروژه به اطلاعیهای که در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود، مراجعه کنند.
برای متقاضیان سایر دورهها (غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیامنور، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی) آزمون عملی برگزار نخواهد شد. ملاک پذیرش در رشته محلهای این دوره ها، نمره کل نهایی بدون احتساب آزمونهای عملی و تشریحی حسب مورد در هر یک از کدضریبها خواهد بود.
یادآوری: مجازین دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجموعههای امتحانی کدهای ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵:
- در صورتی مجاز به شرکت در پروژه یا آزمون عملی خواهند بود که همزمان با انجام انتخاب رشته، علاقمندی خود را برای شرکت در پروژه یا پروژهها اعلام کرده و نسبت به پرداخت هزینه برای هر پروژه به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان) از طریق کارتهای عضو شتاب اقدام کنند (متقاضیانی که علاقمندی خود را برای شرکت در ۲ یا ۳ پروژه اعلام میکنند، لازم است نسبت به پرداخت هزینه برای هر پروژه به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان) اقدام کنند.
- لازم است کدرشتهمحلهای دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) مربوط به هر پروژه یا آزمون عملی را در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.
- در صورتی که متقاضی نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه اقدام کند ولی در تاریخ برگزاری پروژه یا آزمون عملی غایب جلسه آزمون باشد، نتیجه پروژه یا آزمون عملی برای وی به صورت نمره «۰» صفر منظور شده و نمره کل نهایی متقاضی با اعمال نمره صفر «۰» محاسبه خواهد شد.
۱۰- برای آگاهی از اصلاحات احتمالی دفترچه راهنمای انتخاب رشته یا رشتههای جدید تا پایان مهلت انتخاب رشته به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند تا در صورت صدور اطلاعیه، از محتوای آن اطلاع حاصل کنند.
۱۱- آن دسته از متقاضیانی که در تقاضانامه ثبتنامی برای انتخاب رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی غیرانتفاعی و پیامنور، اعلام علاقمندی نکردهاند، در صورتی که حداقل نمره علمی لازم را برای انتخاب رشتههای این دانشگاهها کسب کرده باشند، در ذیل بند الف (مشخصات ثبتنامی) پیغامی مبنی بر امکان انتخاب این رشتهها در کارنامه اعلام نتایج اولیه مشاهده خواهند کرد.
بنابراین، این دسته از متقاضیان در صورتی که علاقمند به انتخاب رشتههای مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی غیرانتفاعی و پیام نور هستند، لازم است پس از واریز مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۱۱۰ هزار تومان) بابت اعلام هر مورد علاقمندی به رشتههای تحصیلی دانشگاه پیامنور یا مؤسسات آموزشعالی غیرانتفاعی، از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به اعلام علاقمندی به انتخاب این دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی اقدام کرده و سپس این رشتهها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.
۱۲- متقاضیان علاقمند به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ به درگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند. انتخاب رشته برای رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام میپذیرد.
متقاضیانی که در یکی از رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، میتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات آموزشعالی ثبتنام و مشغول به تحصیل شوند.
۱۳- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از متقاضیانی که در خصوص مندرجات کارنامه (به غیر از معدل کاردانی و کارشناسی، نام رشته تحصیلی یا نام محل اخذ مدرک کارشناسی) خود سؤالی دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و درگاه اطلاعرسانی این سازمان درج شده است، لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://request.sanjesh.org اقدام کنند؛ لذا از متقاضیان تقاضا میشود از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری به سازمان خودداری کنند. به تمامی مواردی که از طریق دیگر یا بعد از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.