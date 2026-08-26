آتش سوزی در یکی از بیمارستان‌های دولتی واقع در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان منجر به جان باختن ۱۵ نوزاد شده است.

حادثه آتش سوزی صبح امروز (چهارشنبه) بر اثر انفجار مخزن گاز کولر در بخش زایمان در بیمارستان دولتی "پیمز" رخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری؛ در این حادثه دست کم ۱۵ نوزاد جان باخته‌اند.

مسئولان تیم امداد و نجات در اسلام‌آباد به رسانه‌ها گفتند که عملیات اطفای حریق تکمیل شده و بررسی‌های نهایی در محل حادثه انجام می‌شود.