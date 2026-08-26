عکس: زغالسازی سنتی در جنگلهای کوجاعلی ترکیه
محمد دوراک و دو پسرش در دل جنگلهای استان کوجاعلی ترکیه، با رسیدگی به کورههای خاکی و تبدیل آرام چوبهای سخت به زغال، حرفهای خانوادگی و سنتی را ادامه میدهند؛ پیشهای که در بسیاری از نقاط این منطقه رو به نابودی رفته است.
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برچسبها:عکس بین الملل زغالسازی سنتی جنگلهای کوجاعلی ترکیه
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