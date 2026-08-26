روایت عجیب وزیر نیرو از مبلغ قبض برق مردم!
علیآبادی گفت: مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم اندازه قیمت یک پیتزا هم نیست.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۲۸| |
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علیآبادی، وزیر نیرو، در یک برنامه تلویزیونی درباره مبلغ قبوض برق و وضعیت خاموشیها صحبت کرد که بخشی از اظهارات او خبرساز شده است.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ علیآبادی گفت: مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم اندازه قیمت یک پیتزا هم نیست.
وی ادامه داد: ما از ۸۷۶۰ ساعت سال فقط حدود ۱۰۰ ساعت کسری داریم. هر کسی بخواهد برق او قطع نشود میتواند از بورس انرژی برق خریداری کند.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور گفت: از مجموع ۸۷۶۰ ساعت سال، حدود ۱۰۰ ساعت با کسری برق مواجه هستیم و نزدیک به ۸۷۰۰ ساعت برق تأمین میشود.
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