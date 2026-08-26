مرگ مرموز دست‌کم ۲۰ فیل در منطقه حیات‌وحش آمبوسلی در جنوب کنیا، نگرانی‌ها درباره یک تهدید ناشناخته علیه حیات‌وحش این کشور را افزایش داده است

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، آزمایش‌های اولیه احتمال مسمومیت با سیانید ناشی از آفت‌کش‌ها را مطرح کرده‌اند، اما کارشناسان محلی با توجه به علائم مشاهده‌شده و زنده ماندن لاشخورهایی که از لاشه فیل‌ها تغذیه می‌کنند، این فرضیه را قطعی نمی‌دانند.

این مرگ‌ومیرها پس از خشکسالی شدید سال ۲۰۲۲ در کنیا رخ داده است، اما پاپاتیتی می‌گوید شرایط فعلی منطقه نشان نمی‌دهد که کمبود غذا یا آب عامل مرگ فیل‌ها باشد.

در حالی که برخی آزمایش‌های اولیه احتمال مسمومیت با سیانید را مطرح کرده‌اند، رفتار حیوانات لاشخور در اطراف لاشه‌ها، پرسش‌های بیشتری درباره این فرضیه ایجاد کرده است.

یک کارشناس کنیایی گفت: کفتارها را دیده‌ایم که از لاشه‌ها تغذیه می‌کنند، اما نمی‌میرند. کرکس‌ها را نیز دیده‌ایم که از لاشه‌ها تغذیه می‌کنند و آنها هم تلف نمی‌شوند. حتی مگس‌ها روی لاشه‌ها می‌نشینند، از آن تغذیه می‌کنند و بدون هیچ مشکلی آنجا را ترک می‌کنند. بنابراین واقعاً نمی‌دانیم علت چیست.

این ابهام نگرانی دیگری را نیز به وجود آورده است؛ اینکه اگر عامل مرگ فیل‌ها بتواند سایر حیوانات را نیز تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است دام‌های محلی و در نهایت جوامع انسانی منطقه نیز در معرض خطر قرار گیرند.