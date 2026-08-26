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توصیه هایی برای حل مشکل بنزین

تصمیم‌گیری غیرمحتاطانه درباره بنزین ازجمله افزایش قیمت آن قابلیت مشتعل کردن جامعه را دارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۲۳
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مشکل بنزین

 برطرف ساختن نواقص خودروهای تولید داخل در زمینه مصرف غیرمتعارف بنزین، برقی کردن خودروها و توسعه مصرف ال‌ان‌جی نیز از اقداماتی هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ سرمقاله این روزنامه با تیتر "مردم و حل مشکل بنزین" توصیه هایی برای حل مشکل بنزین به شرح زیر ارائه داد.

-  برای حل مشکل بنزین، قبل از هر چیز باید مردم در جریان کمبود آن و دلایل این کمبود قرار بگیرند.

-  در مرحله بعد باید سهم عناصر خائن در دامن زدن به مشکل بنزین به ویژه در بخش قاچاق با شفافیت با مردم در میان گذاشته شود.

-   بعد از این آگاهی‌بخشی‌ها، استفاده از پیشنهادهای عامه مردم – نه فقط یک جمع خاص – برای حل مشکل بنزین باید در دستور کار قرار گیرد.

-  و در آخرین مرحله برای اجرای برنامه‌هائی که تدوین می‌شوند استفاده از همراهی و مشارکت مردم عامل بسیار مهمی برای رسیدن موفقیت در حل مشکل بنزین خواهد بود همانطور که در مورد آب و برق چنین بود.

-  برطرف ساختن نواقص خودروهای تولید داخل در زمینه مصرف غیرمتعارف بنزین، برقی کردن خودروها و توسعه مصرف ال‌ان‌جی نیز از اقداماتی هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند.

متن کامل یادداشت

جنگ‌های سه‌گانه‌ای که در دوران نظام جمهوری اسلامی بر ایران تحمیل شدند، این تجربه مهم را برجای گذاشتند که با حضور مردم در صحنه و مشارکت آنها به راحتی می‌توان هر مشکلی را حل کرد. اکنون که موضوع بنزین به یک مشکل تبدیل شده و دولتمردان مدتی است درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای آن هستند، وقت آن است که بار دیگر از کمک مردم استفاده و تجربه جدید و درس‌آموز دیگری اندوخته شود.

در جنگ تحمیلی 8 ساله، مردم علاوه بر حضور در دفاع مقدس، با صرفه‌جوئی، قناعت، گذشت و کمک به همنوعان، کشور را از یک بحران بزرگ عبور دادند. در جنگ 12 روزه، مردم به دشمنان پشت کردند و توطئه سوء‌استفاده از نارضایتی ملت را خنثی کردند و در جنگ 40 روزه، حضور حماسی مردم در صحنه بطور کامل دشمنان را ناامید کرد. این تجربیات ارزشمند را در موضوعات غیرجنگی هم داشتیم کمااینکه تحریم‌ها را هم با همین اهرم قدرتمند خنثی کردیم. سوء‌استفاده فرصت‌طلبان، کاسبان تحریم و باندهای مافیائی را نمی‌توان نادیده گرفت ولی افشای خیانت آنها و استفاده از همراهی مردم برای مقابله با توطئه آنها این مانع را هم از سر راه برمی‌دارد. تصمیم‌گیری غیرمحتاطانه درباره بنزین ازجمله افزایش قیمت آن قابلیت مشتعل کردن جامعه را دارد.

برای حل مشکل بنزین، قبل از هر چیز باید مردم در جریان کمبود آن و دلایل این کمبود قرار بگیرند. در مرحله بعد باید سهم عناصر خائن در دامن زدن به مشکل بنزین به ویژه در بخش قاچاق با شفافیت با مردم در میان گذاشته شود. بعد از این آگاهی‌بخشی‌ها، استفاده از پیشنهادهای عامه مردم – نه فقط یک جمع خاص – برای حل مشکل بنزین باید در دستور کار قرار گیرد و در آخرین مرحله برای اجرای برنامه‌هائی که تدوین می‌شوند استفاده از همراهی و مشارکت مردم عامل بسیار مهمی برای رسیدن موفقیت در حل مشکل بنزین خواهد بود همانطور که در مورد آب و برق چنین بود.

در کنار این اقدامات، پرهیز از طرح‌های ناپخته و زیانباری از قبیل سهمیه سرانه قائل شدن برای تمام ایرانیان اعم از کسانی که وسیله‌ای برای مصرف کردن بنزین دارند یا ندارند، از ضروریات است. چنین طرح‌هائی علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی زیانبار هستند به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز فاقد توجیه منطقی و حتی مشکوک به نظر می‌رسند و باید درباره طراحان آنها بررسی‌های دقیقی صورت گیرد.

بعد از عبور از این مراحل زیربنائی نوبت به اقدامات عملی می‌رسد که باید در دو بخش دولتی و مردمی صورت گیرند. اقداماتی که دولت باید برای حل مشکل بنزین انجام دهد عبارتند از؛

1- افزایش تولید بنزین

2- کاهش سهمیه‌های 1500 تومانی

3- خودداری از افزایش قیمت‌ها

4- کنترل شدید مصارف دستگاه‌های دولتی

5- برخورد شدید با قاچاق بنزین

و اقداماتی که می‌توان از مردم انتظار انجام آنها را داشت عبارتند از

1- خودداری از سفرهای غیرضروری

2- استفاده از وسائل نقلیه عمومی در حد مقدور

3- همکاری با دولت در شناسائی و معرفی متخلفان و قاچاقچیان سوخت و بنزین

4- پرهیز از تجمیع خودروهای متعدد در خانوارها

برطرف ساختن نواقص خودروهای تولید داخل در زمینه مصرف غیرمتعارف بنزین، برقی کردن خودروها و توسعه مصرف ال‌ان‌جی نیز از اقداماتی هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند. تلاش برای نهادینه کردن آنچه به مردم مربوط می‌شود از طریق تبلیغات منطقی و سالم بطوری که این امور به فرهنگ عمومی تبدیل شوند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. توسل به تدبیر برای هماهنگی دولت و مردم و همکاری آنها در شرایط ویژه‌ای که اکنون کشور در آن قرار دارد قطعاً می‌تواند به حل مشکل بنزین منجر شود و دشمن را در این زمینه نیز ناامید و ناکام نماید.

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بنزین کمبود بنزین روزنامه جمهوری اسلامی مردم افزایش قیمت بنزین نقص خودرو مصرف بنزین خبر فوری
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