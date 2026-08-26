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این لباس زنانه ایرانی یک میلیارد تومان ارزش دارد!

یک دست لباس کامل و اصیل کرمانجی، بسته به نوع و کیفیت پارچه، قدمت، تعداد و ارزش سکه‌های به‌کاررفته و ظرافت دوخت، می‌تواند ارزشی بین ۵۰۰ میلیون تا حتی یک میلیارد تومان داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۲۰
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لباس سنتی

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، لباس کُردهای خراسان و کرمانج‌های منطقه لاین، تنها پوششی سنتی نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ، هویت و هنر مردمان این سرزمین است؛ میراثی که نسل‌به‌نسل حفظ شده و هنوز هم نشانه‌هایی از فرهنگ و سبک زندگی کرمانج‌ها را در خود دارد.

در دوخت و تزئین این لباس‌ها از ابریشم، ترمه‌های اصیل با نقش‌ونگارهای دوره قاجار، پشم و حتی سکه‌های نقره استفاده می‌شود. هر یک از این عناصر، علاوه بر زیبایی، بخشی از روایت فرهنگی و تاریخی این قوم را با خود به همراه دارد.

در فرهنگ کرمانجی، لباس تنها چیزی برای پوشیدن نیست؛ هنر دست، نماد هویت و میراثی به‌جامانده از نسل‌های گذشته است.

شاید به همین دلیل است که یک دست لباس کامل و اصیل کرمانجی، بسته به نوع و کیفیت پارچه، قدمت، تعداد و ارزش سکه‌های به‌کاررفته و ظرافت دوخت، می‌تواند ارزشی بین ۵۰۰ میلیون تا حتی یک میلیارد تومان داشته باشد.

رقمی که شاید برای یک لباس در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما وقتی بدانیم با مجموعه‌ای از هنر دست، پارچه‌های ارزشمند، عناصر تاریخی و سال‌ها میراث فرهنگی روبه‌رو هستیم، ارزش واقعی آن فقط در قیمت مادی خلاصه نمی‌شود.

لباس کرمانجی، بخشی از هویت فرهنگی مردمانی است که این میراث را از نسل‌های پیشین به امروز رسانده‌اند؛ فرهنگی که برای ماندگار شدن، بیش از هر چیز به دیده‌شدن و روایت شدن نیاز دارد.

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کرمانج فرهنگ سنتی لباس سنتی لباس زنانه هویت فرهنگی
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tabnak.ir/005pzs