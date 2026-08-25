تقدیر از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کرمان
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید حمید پورمحمدی، شامگاه سه شنبه در جریان سفر به کرمان در نشست با استاندار و مجمع نمایندگان این استان، با قدردانی از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کرمان، این طرح را موجب عزت استان و یک خدمت ملی دانست.
طرح سوخت کرمان؛ از موفقیت استانی تا خدمت ملی
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان افزود: این طرح موجب آبرو و عزت کرمان و در عین حال یک خدمت ملی شد؛ چراکه کار کارشناسی بهدرستی انجام گرفت و کرمان بهعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد سهولت و آرامش برای مردم بود که در نتیجه آن، صفهای بنزین جمع شد و سهمیه بیشتری نیز برای استان اختصاص یافت و این موضوع برای کرمان قابل افتخار است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به انسجام میان مسئولان استان کرمان گفت: اتحاد و انسجام موجود در کرمان، در قالب یک تدبیر و درایت، مسیر پیشرفت استان را هموار کرده است.
قدردانی استاندار کرمان از بازگشت حقوق دولتی معادن
استاندار کرمان نیز در این نشست با قدردانی از بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اظهار کرد: بازگشت این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شد و در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته که جای تقدیر دارد.
طالبی افزود: منابع خوبی از این محل برای استان جذب شده و اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز با استفاده از این منابع در حال انجام است.
وی ادامه داد: در شهرستانهای استان بالاترین سطح همکاری را شاهد بودهایم، اما همچنان مسائل و مشکلاتی در اجرای پروژههای شهرستانی وجود دارد که از دغدغههای نمایندگان استان محسوب میشود.
طرح سوخت کرمان میتوانست الگوی کشور باشد
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اجرای طرح سوخت در کرمان گفت: این طرح کاملاً کارشناسی شده بود و توسط تیم اقتصادی استان آماده شد، اما در ادامه روند اجرای آن به شکل دیگری پیش رفت.
بهنام سعیدی، افزود: نمایندگان شاهد بودند که طرح با هماهنگی کامل اجرا شد و میتوانست به الگویی موفق برای کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به معضل قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت یک معضل جدی است و باید برای مدیریت و مقابله با آن راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.
درخواست احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی در رفسنجان
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی رفسنجان گفت: در این شهرستان بیمارستان دولتی نداریم و بیمارستانهای موجود عمدتاً با مشارکت خیران احداث شدهاند.
احمد انارکی محمدی، افزود: ظرفیت احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی در رفسنجان وجود دارد و در صورت موافقت، خیران آمادگی دارند ۵۰ درصد هزینه ساخت این بیمارستان را تأمین کنند.
بیمارستان کهنوج نیازمند تأمین اعتبار
نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان کرمان، نیز با اشاره به پروژه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی کهنوج گفت: این پروژه حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مردم منطقه با مشکلات درمانی مواجه هستند و برای دریافت خدمات پزشکی ناچار به مراجعه به شهرستانهای اطراف میشوند.
منصور شکراللهی، تأکید کرد: این بیمارستان متعلق به شش شهرستان جنوبی استان است و تکمیل آن میتواند بخش مهمی از مشکلات درمانی منطقه را برطرف کند.
وی همچنین خواستار اجرای باند دوم محور کهنوج-رودبار-ایرانشهر با توجه به حجم بالای تردد و تصادفات این مسیر شد.
وی با اشاره به شرایط جنوب استان در حوزه سوخت اظهار کرد: فعالیتهای کشاورزی، تردد بالا و نیازهای مرتبط با مدارس، ضرورت توجه ویژه به تأمین سوخت در جنوب استان را دوچندان کرده است.
حمایت از دانشبنیانها و محصولات کشاورزی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد استاندار کرمان گفت: طالبی از موفقترین استانداران کشور است.
شهباز حسنپور، خواستار حمایت بیشتر از شرکتهای دانشبنیان شد و افزود: برای محصولات پسته و خرما نیز باید خط اعتباری در نظر گرفته شود و تسهیلات لازم در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
ضرورت توجه به وسعت کرمان در برنامهریزیها
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وسعت استان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است و این ویژگی باید در برنامهریزیهای مرتبط با استان مورد توجه قرار گیرد.
مجید دوستعلی، افزود: مسافتهای طولانی در استان بر میزان نیاز به سوخت تأثیرگذار است و پهناوری کرمان باید بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم استان، در سیاستگذاریها و برنامهریزیها لحاظ شود.
تأکید بر تکمیل محور محمدآباد-ریگان-جاسک
نماینده مردم شهرستانهای شرقی استان کرمان، نیز خواستار تکمیل محور محمدآباد-ریگان-جاسک شد و گفت: این محور روستاهای زیادی را به یکدیگر متصل میکند و تکمیل آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موسی غضنفرآبادی، با اشاره به پروژه بیمارستان ۲۰۲ تختخوابی بم اظهار کرد: این پروژه حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لازم است اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن تخصیص یابد.
وی همچنین خواستار پیشبینی مشوقهایی برای محصولات کشاورزی و صادرات شد و افزود: خودروسازیهای منطقه با مشکل تأمین ارز مواجه هستند و برای رفع این مشکل باید تدابیر لازم اتخاذ شود.