ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

افزایش سرقت خشونت‌آمیز در موزه‌ها

یوروپل (آژانس پلیس اتحادیه اروپا) می‌گوید سرقت‌های خشونت‌آمیز در موزه‌ها رو به افزایش است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۱۵
| |
381 بازدید
موزه لوور

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، بر اساس گزارشی از «یوروپل» سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به‌طور فزاینده‌ای خشونت‌آمیز شده‌اند، به‌طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت می‌کنند، به کارکنان حمله می‌کنند و از پتک، تبر و حتی مواد منفجره برای شکستن راهی به داخل ساختمان‌ها و ویترین‌ها استفاده می‌کنند.

بنا بر این گزارش، آژانس پلیس اتحادیه اروپا گفت که اگرچه سرقت از موزه‌ها عموما به‌عنوان شکلی غیرخشونت‌آمیز از جرایم سازمان‌یافته علیه اموال تلقی می‌شود، اما کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا، اخیرا تغییری «به سمت روش‌های خشن و توام با زور» را تشخیص داده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده دخالت شبکه‌های جنایی جدیدی باشد که روی اشیاء فرهنگی خاص متمرکز هستند.

در این گزارش آمده است: «برخلاف قاچاقچیان معمولی کالاهای فرهنگی، که معمولا از خشونت پرهیز می‌کنند و در جرایم سازمان‌یافته علیه اموال یا سرقت اشیاء فرهنگی تخصص دارند، این افراد اغلب سابقهٔ درگیری در سایر انواع جرایم را دارند...علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد برخی از سارقان دستگیرشده در پرونده‌های اخیر، فعالیت‌های خود را به‌صورت موردی هماهنگ می‌کنند و اغلب به‌طور محلی از طریق رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی فوری استخدام می‌شوند، بدون آنکه ارتباط قبلی با یکدیگر داشته باشند. این با ساختار معمول شبکه‌های جنایی درگیر در قاچاق کالاهای فرهنگی که معمولا به‌صورت یک گروه هسته‌ای حول یک رهبر سازماندهی می‌شوند، تفاوت دارد.»

این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که فلزات گرانبها و جواهرات به دلیل ارزش رو به افزایش و سهولت ذوب شدن طلا و نقره و خارج کردن جواهرات از قاب‌هایشان، اهدافی هستند که اولویت دارند.

در این گزارش آمده است: «به‌طور مشابه، به احتمال زیاد اشیاء چینی باستانی توسط قاچاقچیان کالاهای فرهنگی به‌خاطر سود مالی هدف قرار می‌گیرند و با توجه به تقاضای بالا، به احتمال زیاد به‌راحتی در بازار هنر به فروش می‌رسند.

«یوروپل» گفت که تعدادی از سرقت‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی از سارقان وقتی صحبت از استفاده از مواد منفجره یا به‌کارگیری خشونت می‌شود، کمترین ابایی ندارند. در ژانویه ۲۰۲۵، یک باند با استفاده از مواد منفجره راه خود را به موزه درنتس در هلند باز کرد و چندین شیء را به سرقت برد که بسیاری از آن‌ها بعدا بازیابی شدند.

این گزارش می‌افزاید: «در برخی موارد، مجرمان از سلاح گرم برای ارعاب پرسنل امنیتی و بازدیدکنندگان استفاده می‌کنند. برخی از سرقت‌های موزه شامل حملات فیزیکی مستقیم به کارکنان، مانند بستن دست‌وپای آن‌ها یا استفاده از زور بدنی علیه آن‌ها بوده است. در سراسر پرونده‌های گزارش‌شده، استفاده از زور ارتباط نزدیکی با عملیات‌های هدفمند دارد که نشان‌دهنده شناسایی قبلی اشیاء خاص و سرقت از پیش برنامه‌ریزی‌شده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
موزه موزه ها سرقت سرقت مسلحانه آثار فرهنگی سرقت عتیقه
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
وقتی «ما» قدرتمندتر از «من» می‌شود/ از اختلاف تا همدلی؛ روایتی از ایرانِ واحد در هفته وحدت
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت پنج مظنون در پرونده سرقت از لوور
موزه لوور همه جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
تبلیغ نردبان آلمانی با سرقت موزه لوور!
مدیر بزرگ‌ترین موزه جهان استعفا داد
دو تن از سارقان «لوور» بازداشت شدند
ارزش جواهرات سرقتی لوور اعلام شد
تصاویر جدید دزدی از موزه لوور
رئیس موزه لوور: ما شکست خوردیم
پسر نوجوان قربانی سرقت از موزه شد
جزئیات به سرقت رفتن سرباز هخامنشی
ماجرای سرقت از موزه ظروف سلطنتی
سرقت ١٥ میلیاردی با گریم و کلاه‌گیس
افشای سرقت بزرگ عتیقه‌جات در خواب
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۴ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۴ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pzn
tabnak.ir/005pzn