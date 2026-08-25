«قسد» سوریه رسماً منحل شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، مظلوم عبدی فرمانده نیروی دموکراتیک سوریه (قسد) روز سه‌شنبه از انحلال این تشکیلات خبر داد.

بنا بر این گزارش، نیروهای دموکراتیک سوریه به صورت کامل در نهادهای حکومت سوریه ادغام شدند.

عبدی گفت: پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و انحلال آن به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: الشرع از حفظ حق آموزش به زبان کردی خبر داده و از حق آموزش به زبان مادری استقبال کرده است.