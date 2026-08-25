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پاکستان به‌دنبال وام ۱۰ میلیارد دلاری از آمریکا

همزمان با اینکه پاکستان به‌دنبال بهره‌برداری از روابط بهبودیافته با دولت آمریکا است، درخواست تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری از این کشور کرده و انتظار دارد ظرف چند ماه از واشنگتن پاسخی دریافت کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۸
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پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان شامگاه سه‌شنبه گفت: تعامل با ایالات متحده در مورد این تسهیلات سازنده بوده است.

پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی آگاه گزارش داد پاکستان از ایالات متحده درخواست تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری کرده است که در صورت تایید، می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد این کشور جنوب آسیا باشد.

بلومبرگ در گزارش تازه خود نوشت: پاکستان اعلام کرد که از ایالات متحده درخواست تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری کرده است و انتظار دارد ظرف چند ماه از واشنگتن پاسخی دریافت کند.

پاکستان در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌ویژه هنگامی که به عنوان میانجی کلیدی در جنگ آمریکا علیه ایران ظاهر شد، روابط بسیار نزدیک‌تری با ایالات متحده برقرار کرده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور نقش‌های برجسته‌ای در دیپلماسی و درگیری غرب آسیا ایفا کرده‌اند؛ به‌طوری که ترامپ رهبر ارشد نظامی پاکستان را «فیلد مارشال محبوب» خود توصیف کرده است.

بلومبرگ تاکید کرد: این تحول در حالی رخ می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی پاکستان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. این کشور مجموعه‌ای از اقدامات از جمله دریافت کمک مالی سه ساله ۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و وام از متحدان را برای تثبیت امور مالی خود انجام داده است.

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