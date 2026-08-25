۴ ویزیت اولیه پزشک خانواده رایگان است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفت: در اجرای برنامه پزشکی خانواده، چهار نوبت ویزیت اولیه برای افراد تحت پوشش به‌ صورت رایگان انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدرضا میرادی، در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی(ره) شهر خاش، با تشریح مزایای اجرای برنامه پزشکی خانواده، اظهار داشت: در این طرح، هر پزشک خانواده مسئولیت سلامت حدود سه هزار نفر از جمعیت را بر عهده خواهد داشت و به‌ عنوان راهنمای سلامت، بیماران را در مسیر صحیح دریافت خدمات درمانی هدایت می‌کند.

وی افزود: در اجرای برنامه پزشکی خانواده، چهار نوبت ویزیت اولیه برای افراد تحت پوشش به‌ صورت رایگان انجام می‌شود و در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، پزشک خانواده ضمن تشخیص اولیه، فرآیند نوبت‌گیری و ارجاع بیمار به متخصص را انجام می‌دهد.

میرادی ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم این برنامه، کاهش پرداخت از جیب بیماران در سطح تخصصی است و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، در صورت مراجعه از مسیر نظام ارجاع، می‌توانند از خدمات و ویزیت‌های رایگان مطابق دستورالعمل‌های برنامه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: پزشک خانواده علاوه بر هدایت بیمار به متخصص مورد نیاز، از مراجعه‌های غیرضروری و سرگردانی بیماران بین تخصص‌های مختلف جلوگیری می‌کند و در صورت نیاز به بستری، فرآیند ارجاع بیمار به بیمارستان نیز از طریق همین مسیر انجام می‌شود.

میرادی گفت: خدمات سطح اول سلامت از جمله واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار و کودکان و همچنین خدمات دندانپزشکی، طبق دستورالعمل‌های کشوری، در قالب این برنامه ارائه خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای موفق برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: استفاده از مزایای این طرح منوط به مراجعه از مسیر نظام ارجاع است و هدف اصلی آن، حفظ و ارتقای سلامت مردم و کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب آنان است.

وی افزود: شهرستان خاش به‌عنوان پایلوت اجرای این برنامه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شده و تلاش می‌شود با همکاری مردم و مجموعه نظام سلامت، اجرای این طرح به بهترین شکل انجام شود.