قاتل فراری پس از یک سال در ملایر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و دستگیری قاتل متواری پس از گذشت بیش از یک سال با تلاش ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۳| |
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به گزارش تابناک، سرهنگ احمد ساکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردینماه سال گذشته در یکی از محلات ملایر و متواری شدن عامل جنایت رسیدگی تخصصی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات مستمر فنی و اطلاعاتی و بهرهگیری از شیوههای تخصصی کشف جرم سرانجام موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تکمیلی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
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