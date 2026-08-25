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برتری پرسپولیس در دیدار تدارکاتی با یک مصدوم

اوستون ارونوف در دیدار تدارکاتی پرسپولیس که با برتری این تیم پایان یافت، مصدوم شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۲
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ارونوف

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پرسپولیس امروز سه شنبه از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در دیداری تدارکاتی مقابل امیدهای پرسپولیس به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.

پرسپولیس با ترکیبی از بازیکنانی که در دیدار شب قبل مقابل تراکتور به صورت ثابت بازی نکرده بودند، وارد زمین شد.

پیش از آغاز بازی، مهدی تارتار با بهادر عبدی سرمربی تیم امید پرسپولیس و دستیارانش خوش و بش گرمی داشت و بازیکنان هر دو تیم عکسی به یادگار در کنار هم انداختند. ادموند بزیک و فرزاد آشوبی نیز این بازی را از نزدیک تماشا کردند.‌

در اواسط نیمه نخست اوستون ارونوف به دلیل مصدومیت جای خود را به پوریا شهرآبادی داد. در نیمه دوم پرسپولیس صاحب چندین موقعیت خوب گلزنی شد که شهرآبادی و سرگیف موفق به باز کردن دروازه تیم امید شدند.

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پرسپولیس بازی تدارکاتی اوستون ارونوف بازیکن پرسپولیس مصدومیت مهدی تارتار سرمربی
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