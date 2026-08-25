سانحه برای هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد + عکس

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: پرواز شماره ۴۳۱۰ تهران به مشهد، هواپیمایی سپهران از باند خارج شد اما مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند.