سانحه برای هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد + عکس
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد گفت: پرواز شماره ۴۳۱۰ تهران به مشهد، هواپیمایی سپهران از باند خارج شد اما مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند.
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به گزارش تابناک، حسن جعفری شامگاه سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه دقایقی قبل رخ داد.
وی اضافه کرد: همه مسافران به سلامت از هواپیما خارج شدند و تمهیدات ایمنی انجام شده است.
جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه و وضعیت هواپیما، پس از بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان هواهپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.
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