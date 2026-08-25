قیمت بنزین وارداتی چگونه تعیین میشود؟
به گزارش تابناک، محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران امروز سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه معارفه صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی نور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت معاملات بنزین وارداتی در این بازار گفت: آخرین معامله بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر لیتر بوده است؛ با این حال این رقم مربوط به عرضه جدید نیست و معاملات بنزین وارداتی تاکنون بهصورت مقطعی و در حجم محدود انجام شده است.
نظیفی افزود: بورس انرژی امکان عرضه و معامله انواع حاملهای انرژی از جمله بنزین وارداتی را دارد و سال گذشته نیز میزبان معاملات بنزین ویژه وارداتی بوده است، اما در مقطع فعلی مراجعه مشخص و جدیدی برای عرضه محمولههای بنزین وارداتی در بورس انرژی انجام نشده است.
قیمت بنزین وارداتی چگونه تعیین میشود؟
وی با بیان اینکه بنزین ویژه وارداتی عرضهشده در بورس انرژی در پالایشگاههای داخلی تولید نشده است، اظهار کرد: بنابراین قیمت این فرآورده ارتباط مستقیمی با نحوه قیمتگذاری خوراک پالایشگاههای داخلی ندارد.
مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: قیمت تمامشده بنزین وارداتی تنها به قیمت خرید محدود نمیشود و عواملی مانند مبدأ تولید، هزینه حملونقل، دموراژ، ذخیرهسازی و سایر هزینههای انتقال و نگهداری فرآورده تا زمان عرضه، بر قیمت نهایی اثرگذار است.
نظیفی گفت: واردکنندگان قیمت پیشنهادی خود را از طریق سازوکار حراج در تابلوی بورس انرژی اعلام میکنند و قیمت نهایی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا و رقابت در بازار شکل میگیرد؛ بنابراین نمیتوان یک نرخ ثابت برای بنزین وارداتی تعیین کرد.
وی درباره ارقام بالاتر مطرحشده برای بنزین وارداتی از جمله نرخ ۱۵۰ هزار تومان نیز توضیح داد: قیمت محمولهها باید با توجه به زمان خرید، شرایط بازار و هزینههای جانبی همان دوره بررسی شود و نمیتوان قیمت یک محموله خریداریشده در دورهای گذشته را با نرخ معامله جدید مقایسه کرد.
مدیرعامل بورس انرژی همچنین تأکید کرد که اطلاعات مربوط به مبادی خرید و نحوه انتقال محمولههای بنزین وارداتی از جمله اطلاعاتی است که بورس انرژی امکان افشای جزئیات آن را ندارد.
اوراق نفتی در مسیر انتشار
نظیفی در ادامه با اشاره به ظرفیت بورس انرژی برای تأمین مالی دولت از محل داراییهای نفتی اظهار کرد: استفاده از نفت خام بهعنوان دارایی پایه برای انتشار اوراق، یکی از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت است و سازوکارهای قانونی آن پیشبینی شده است.
وی افزود: تأمین مالی مبتنی بر نفت میتواند از طریق انتشار اوراق سلف موازی و همچنین واحدهای گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی انجام شود و در حال حاضر یک فقره اوراق مرتبط با سهم دولت از نفت خام از سوی وزارت اقتصاد در دست پیگیری است.
مدیرعامل بورس انرژی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیندهای اداری و قانونی، این ابزار در آینده نزدیک عملیاتی شود.
نظیفی یکی از مزیتهای تأمین مالی از طریق اوراق نفتی را جلوگیری از ایجاد فشار ترازنامهای بر بانکها دانست و گفت: این ابزار در عین حال میتواند یک گزینه سرمایهگذاری در اختیار اشخاص قرار دهد که در معرض تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و حاملهای انرژی قرار دارد.
وی افزود: اوراق مبتنی بر نفت میتواند بهعنوان یک کلاس دارایی متفاوت، به تنوعبخشی سبد سرمایهگذاری کمک کند و با توجه به ماهیت دلاری نفت و قیمتگذاری آن در بازارهای جهانی، در شرایط تورمی نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد.
مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: در صورت عرضه این اوراق، اشخاص حقیقی نیز همانند اشخاص حقوقی و مطابق مقررات امکان سرمایهگذاری در آنها را خواهند داشت.
توسعه معاملات انرژی در بورس
نظیفی با اشاره به ظرفیت بورس انرژی برای توسعه معاملات شفاف در حوزه انرژی گفت: این بورس آمادگی دارد معاملات گواهی صرفهجویی انرژی در حوزههایی مانند گاز، برق و نفتگاز را میزبانی کند و مراحل پذیرش این گواهیها نیز طی شده است.
وی افزود: آغاز معاملات این گواهیها نیازمند اتخاذ تصمیمات نهایی و ابلاغ مقررات مربوطه است و پس از فراهم شدن الزامات قانونی، بورس انرژی آمادگی اجرای معاملات را دارد.
مدیرعامل بورس انرژی همچنین با اشاره به نقش معاملات شفاف در کاهش قاچاق سوخت اظهار کرد: هر اندازه اختلاف قیمت میان فرآوردههای یارانهای و قیمتهای واقعی افزایش پیدا کند، انگیزه قاچاق نیز بیشتر میشود و عرضه فرآوردهها در تابلوهای شفاف بورس میتواند به کاهش خروج منابع از چرخه رسمی اقتصاد کمک کند.
نظیفی از آمادگی بورس انرژی برای راهاندازی معاملات آبهای نامتعارف نیز خبر داد و گفت: بورس انرژی منتظر ابلاغ دستورالعمل معاملات آبهای نامتعارف از سوی وزیر نیرو است.
وی درباره گواهی سوخت نیروگاهی نیز اظهار کرد: ماده مربوط به این موضوع در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق ابلاغ و اجرایی شده و جزئیات اجرایی آن در هیئت تنظیم و شورای عالی انرژی در حال بررسی است.
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به ظرفیت اقتصادی ایجاد بازار آب گفت: در حوزه آب اختلاف قابل توجهی میان قیمت تمامشده و قیمت یارانهای وجود دارد و در صورت شکلگیری بازار شفاف آب، این اختلاف میتواند زمینه ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید برای سرمایهگذاران و صنایع را فراهم کند.
نظیفی همچنین با اشاره به تأکید دولت بر استفاده از تابلوهای بورس انرژی برای مبادلات برق صنایع گفت: توسعه سازوکارهای بازاری در حوزه انرژی، با توجه به شرایط کشور، میتواند گامی مهم برای ساماندهی بازار، افزایش شفافیت، مدیریت مصرف و هدایت منابع به سمت پروژههای مولد باشد.