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آغاز ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۹۲
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وام ازدواج

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حشمت الله سلیمانی گفت: ثبت‌نام اینترنتی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از روز سه شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و واجدان شرایط می‌توانند به مدت یک ماه برای ثبت درخواست این تسهیلات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که با هدف حمایت از خانواده‌های بازنشستگان و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان آنان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر اساس شرایط این دوره، مبلغ وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و این تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به واجدان شرایط پرداخت می‌شود.

سلیمانی ادامه داد: در این دوره، متقاضیان نیازی به بارگذاری مدارک ندارند و اطلاعات ثبت‌شده در زمان درخواست، از طریق سامانه ثبت احوال کشور مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اهمیت درج صحیح اطلاعات در سامانه ثبت نام صندوق گفت: بازنشستگان و وظیفه‌بگیران هنگام ثبت‌نام و تکمیل فرم اطلاعات در درگاه خدمات الکترونیک صندوق، باید اطلاعات درخواستی را با دقت و به‌صورت صحیح و مطابق مشخصات ثبت‌شده در سامانه ثبت احوال وارد کنند؛ چراکه در صورت وجود مغایرت میان اطلاعات واردشده و مشخصات ثبت احوال، درخواست متقاضی واجد شرایط ادامه فرآیند نخواهد بود و حذف خواهد شد.

سلیمانی با اشاره به تاریخ تعیین شده برای عقدنامه فرزندان، تصریح کرد: تنها فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که تاریخ عقد آنان از اول مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۵ (روز پایانی مهلت ثبت نام) باشد، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام این تسهیلات اقدام کنند.

به گفته وی، ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری صرفاً از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام می‌شود و متقاضیان باید اطلاعات مورد نیاز را در سامانه مربوط ثبت کنند.

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