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واکنش به ورود غیرقانونی وزیر جنگ اسرائیل به سوریه

وزارت خارجه سوریه در واکنش به بازدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در منطقه «جبل الشیخ» واقع در جنوب سوریه، اعلام کرد دمشق ورود غیر قانونی یسرائیل کاتس وعبور او از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم می کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۹۱
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یسرائیل کاتس

به گزارش تابناک به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دمشق ورود غیرقانونی یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل و همراهان او به جنوب سوریه و عبور آنها از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم می کند.

وزارت خارجه سوریه این ورود غیرقانونی را یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار خواند و افزود: ورود غیرقانونی کاتس، نقض توافق انفصال ۱۹۷۴ است.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی خواست تا اسرائیل را مجبور به بازگشت به خط مرزی کند.

دفتر اسرائیل کاتس امروز سه‌شنبه اعلام کرد کاتس به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و برخی دیگر از مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی از «جبل الشیخ» بازدید کردند.

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سوریه اسرائیل یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل
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