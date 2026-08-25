جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یکطرفه شد
به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: بهدلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، مقرر شد از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، ۳ شهریور، تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع شود.
وی افزود: در همین راستا، بهمنظور تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۹:۰۰ امروز هر دو محور جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال)بهصورت یکطرفه مدیریت شدهاند و این محدودیت ترافیکی تا پایان تخلیه بار ترافیک و روان شدن مسیر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸، ترافیک سنگین گزارش شده است.
در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه ترافیک سنگین است و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدودههای میانک، مجلار و ولیآباد ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در محور هراز، در هر دو مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران–پردیس، حدفاصل تونل شماره ۱ تا تونل شماره ۲، و در محور قدیم تهران–بومهن، حدفاصل بازیافت تا پیچهای جاجرود خبر داد.
به گفته محبی، در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل حسینآباد تا امامزاده طاهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران نیز حدفاصل نسیمشهر تا رضیآباد ترافیک سنگین است.
محبی در پایان گفت: تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است و در آزادراه تهران–شمال نیز مسیر شمال به جنوب تردد روان دارد.
وی خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.